Policie o kauze s Vémolou: 50 kg kokainu mezi hračkami!
Desítky kilogramů kokainu schované v kamionech, zásilky mířící do Británie, Česka i Ruska a organizovaná skupina napojená na svět bojových sportů. Kriminalisté Národní protidrogové centrály v rámci operace Padrino rozkryli rozsáhlý drogový byznys, který mohl na evropský trh dostat stovky kilogramů kokainu.
Kriminalisté Národní protidrogové centrály udeřili koncem loňského a začátkem letošního roku. V rámci akce s krycím názvem Padrino zadrželi pět osob, které podle policie tvořily organizovanou skupinu zaměřenou na pašování kokainu ve velkém rozsahu. Drogy měly být důmyslně ukrývány v nákladních vozidlech a směřovat do Velké Británie, České republiky a v jednom případě dokonce až do Ruska.
Jedna z klíčových zásilek vyrazila už v dubnu 2020 z České republiky. Kamion naložený dětskými hračkami zamířil přes Nizozemsko do britského přístavu Dover. Právě tam však přišla stopka – při kontrole celníci objevili tajnou schránku za kabinou řidiče, ve které bylo ukryto 50 kilogramů kokainu.
Podle vyšetřovatelů měl celý dovoz řídit jeden z českých občanů, kterého policie zadržela koncem loňského roku. Na pašování měl spolupracovat s cizincem Chrisem M., se kterým se seznámil v prostředí bojových sportů. Právě tato dvojice měla stát za organizací dalších drogových transportů.
Jen o měsíc později měla stejná skupina připravovat další zásilku – tentokrát 37 kilogramů kokainu, opět z Nizozemska do Velké Británie. Ani tato trasa však policii neunikla.
Chris M. byl v červnu 2020 zadržen britskými policisty a následně obviněn z obchodování s kokainem pro zločinecké skupiny. Za dovoz celkem 240 kilogramů této drogy si u soudu vyslechl tvrdý verdikt – dvacet let za mřížemi.
Další z obviněných, kterého kriminalisté zadrželi v České republice den před Vánoci, měl v gangu působit jako hlavní organizátor. Policie mu klade za vinu neoprávněné přechovávání 34 kilogramů kokainu. Ostatní členové skupiny měli drogu dále distribuovat, nejčastěji po stovkách gramů.
Podle policie se organizátor podílel také na přípravě pašování kokainu do Ruska, kam měly být prostřednictvím kurýra dopraveny dva kilogramy drogy. Ve hře však byly i mnohem větší plány – nejméně 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky, z nichž většina měla zamířit do zahraničí a menší část na český trh. Tento obchod už ale zůstal jen na papíře.
Z pěti obviněných jsou v současnosti tři ve vazbě. Další dva soud propustil na svobodu výměnou za peněžitou záruku. Vyšetřování případu pokračuje a v případě pravomocného odsouzení hrozí některým aktérům tresty až 18 let vězení.
