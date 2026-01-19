Promluvil korunní svědek vraždy advokáta Valka: Trik s páchnoucí tekutinou nezabral
Bratislavský soud pokračuje v soudním procesu s Jozefem Radičem, který je obžalovaný z krvavé vraždy právníka Ernesta Valka z roku 2010. Radič tvrdí, že vraždu nespáchal. Na lavici svědků nyní usedl i jeho údajný spolupachatel. S Radičem měl být přímo v domě, kde ke střelbě došlo. Radič prý k brutalitě přistoupil potom, co se Valka z domu nepodařilo dostat pomocí zapáchající kapaliny.
Před soudem stanul Jaroslav Klinka, který se v listopadu před patnácti let měl osudové loupeže účastnit také. Klinka prý od Radiče dostal tip. Tvrdil mu, že se jedná o osobu nosící u sebe v kufříku často vyšší finanční obnosy. Mělo se podle něj jednat o jednoduchou práci. Vydali se tedy na místo obhlédnout situaci a auto nechali zaparkované před základní školou nedaleké obce. „Říkal, že tam vozí syna na fotbal, a auto tak nebude nápadné,“ citoval Klinkova slova deník Plus JEDEN DEŇ.
K Valkově domu došli pěšky. Advokát přijel okolo půl sedmé večer. Otevřel na dálkové ovládání bránu, zajel dovnitř a garáž začal otevírat až ve chvíli, kdy se za ním zavřela brána. Z auta nevystoupil, dokud za ním nebyla zavřená garážová vrata. „Bylo vidět, že ten člověk je opatrný,“ popsal Radič. Kufřík, ve kterém měly údajně být i peníze, nosil neustále u sebe. Dvojice mužů ho chvíli sledovala.
Původní plán byl vylákat Valka ven tím nejjednodušším způsobem. Prostě na něj zazvonit jako kurýr. Na ulici prý bylo rušno a pachatelé se báli, že by postava v kukle u branky mohla vzbudit podezření. „Další verzí bylo nalít nějakou páchnoucí tekutinu dovnitř skrz komín. To jsem ale odmítl udělat,“ pokračoval Radič. Nakonec se dohodli, že tekutinu do domu dostanou vyvrtanou dírou ve zdi. O pár dní později se plán skutečně rozjel.
Osudový večer
Rozhodnutí vykonat akci padlo o několik dní později. Muži se znovu vydali k Válkově domu, přeskočili plot a počkali v zahradním domku. Na terase vyvrtal podle Klinky Radič dvě díry. Hadičkou následně dostali do domu tekutinu. Ani po dvaceti minutách však Valko z domu nevycházel. „Radič mi řekl, že jsem to namíchal špatně, že to nefunguje,“ popsal Klinka.
Vrátili se tedy ještě jednou o pár dní později. Plán byl stejný, jen chemikálií použili dřív. Avšak i výsledek byl stejný. Nápad prostě nefungoval. Muži Valka uvnitř domu sledovali. „Pak zašel za roh a to jsem ho viděl naposledy,“ řekl Klinka. Muži se tedy rozhodli vniknout do domu. Rozběhli se každý k různým dveřím. „Ještě jsem ani nebyl v domě, když jsem slyšel výstřel,“ popsal Klinka.
Netušil prý, jestli střílel jeho komplic, anebo se Valko snažil bránit. Pochyby mu však rozptýlilo Radičovo zvolání, žádal o pomoc. Valko podle Klinkovy výpovědi ležel vevnitř na zemi a Radič ho tahal za nohy. „Měl velký krvavý flek na košili, pod ním byla kaluž. Ležel na zádech,“ popsal okolnosti vraždy. Pomoct kumpánovi prý odmítl.
Když otevřeli kufřík, našli v něm revolver a osobní dokumenty. Peníze však žádné. Dvojice následně utekla a Radič měl ještě po cestě rozebrat vražednou zbraň a na kusy ji hodit do rybníka.
