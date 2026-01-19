„Limity v toku ve Vranově nad Dyjí se už dostaly do normy, koncentrace amoniaku klesá, řeka se postupně pročišťuje. To je dobrá zpráva," uvedla ve čtvrtek mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Nebezpečný amoniak, tedy čpavek, který kejda obsahuje, tak z vody postupně vyprchává.
„Stále platí, že voda ve Znojmě je bez obav pitná. Kontrolujeme kvalitu vody ve zvýšené míře na vstupu do úpravny a není důvod ke znepokojení. Úpravna je navíc vybavena moderními technologiemi, které by si měly poradit i s mírně zvýšenou hladinou znečištění,“ uvedla mluvčí vodárenské společněsti Iva Librová.
Ve Vranově ale mají lidé, kteří používají studny, doporučeno, vodu nepoužívat. „Ve Vranově kromě Junáckého údolí mají všichni vodovody. Těm, co využívají studny, to je asi deset domácností, je zatím doporučeno, aby si kupovali pitnou vodu,“ uvedl pro novinky.cz starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.
Ryby přežily
Amoniak, tedy čpavek, ve vodě postupně oxiduje a vyprchává. „Úhyn ryb hlášen nebyl,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Únik šetří policie
Protržení jímky už vyšetřuje policie. „Zahájili jsme úkony trestního pro poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Okolnosti vyhodnocujeme,“ potvrdil mluvčí policie Bohumil Malášek. Proud kejdy zasáhl i několik osobních aut a nemovitost ve Vranově nad Dyjí. Policie nikoho neobvinila.
Vrchní část jímky s celkovým objemem zhruba 6000 metrů krychlových se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding.
„Po náhlé destrukci stěny jímky se uvolnila masivní vlna kejdy, která se údolím šířila směrem k Vranovu nad Dyjí. V ulici Junácká louka došlo k zaplavení rekreační budovy, která se používá pro tábory, ale i přes rok je obydlená, a několika zaparkovaných vozidel. Kontaminace následně postoupila až do toku řeky Dyje,“ popsal na webu hasičů Jaroslav Mikoška.
Hasiči na místo vyslali mobilní chemickou laboratoř i dronovou službu, zaměřili se na sanační a čerpací práce.
„Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ řekl v pondělí po události ředitel zemědělské společnosti Josef Kolář. Podle něj šlo zhruba o devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím,“ dodal.
