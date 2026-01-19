Dívky spadly dírou v ledu do Vltavy: Jedna zemřela, druhá se uzdravuje

19. ledna 2026
Dívka, která se v sobotu topila ve Vltavě v Českých Budějovicích, by mohla brzy opustit nemocnici. V řece skončily z dosud neznámých důvodů dvě dívky mladší 18 let. Jedna z nich v nemocnici v noci na neděli zemřela. O stavu druhé dívky v pondělí informoval ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

„Už nevyžaduje intenzivní péči a předpokládáme, že by v horizontu dní mohla nemocnici opustit,“ řekl Šnorek. Dívky se v řece topily v sobotu večer. Kriminalisté událost vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Neštěstí se stalo na levém břehu Trilčova jezu v katastru obce Litvínovice u Českých Budějovic. Policisté vyšetřují, jak se dívky v řece ocitly, zda se pod nimi probořil led, nebo uklouzly po zledovatělém břehu. „V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

