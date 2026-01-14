Požár bytu v Budějovicích má oběť: Jeden muž zemřel, další lidé se zranili

14. ledna 2026
14. ledna 2026
22:44
14. ledna 2026 
14. ledna 2026
22:02

Večerní požár bytu v Průběžné ulici v Českých Budějovicích skončil tragicky. Jeden muž při něm zemřel, žena utrpěla středně těžké popáleniny a další tři lidé se nadýchali kouře. Oheň mají hasiči pod kontrolou.

Hasiči, policie i záchranáři zasahují v Českých Budějovicích v Průběžné ulici u požáru bytu. Podle záchranářů při požáru zemřel jeden muž. Jedna žena utrpěla středně těžké popáleniny a další tři lidé se nadýchali kouře, všichni skončili v péči zdravotníků. O zásahu informovala policie a hasiči na síti X.

Podle mluvčí hasičů Venduly Matějů jednotky po likvidaci požáru kontrolují také okolní byty, aby vyloučily případná skrytá ohniska

Požár v bytovém domě byl nahlášen ve 20:14. Hasiči z českobudějovické stanice odvětrávají a kontrolují okolní byty. Evakuace dalších bytů podle nich není nutná. „Nebylo třeba nikoho dalšího evakuovat,“ potvrdila Blesku mluvčí.

