Šílený slon terorizuje obyvatele! 20 mrtvých včetně dětí
S agresivním slonem mají plné ruce práce indičtí strážci přírody. Ti se ho marně snaží chytit poté, co zabil nejméně 20 lidí včetně dětí. Situace zašla tak daleko, že kvůli němu lidé opouštějí své domovy.
Indičtí strážci přírody pátrají v lesích východoindického státu Džharkhand po zuřivém slonu, který zabil nejméně 20 lidí a dalších 15 zranil. Zbloudilý a osamělý slon, který se odpojil od svého stáda, řádil v okrese Západní Singhbhum devět dní, od pátku již ale nebyl spatřen.
Lidé opouštějí domovy
Mezi oběťmi jsou děti, starší osoby i takzvaný mahut, tedy profesionální pečovatel o slony. V minulých dnech kvůli nebezpečnému zvířeti své domovy lidé opustili ve více než 20 vesnicích, někteří se ve svých obydlích zabarikádovali. Strážci přírody slona hledají i pomocí dronů. Jejich cílem je slona odchytit a zachránit, uvedl podle AFP jeden z úředníků lesní správy.
Sloni mají čím dál menší prostor
Slon indický (Elephas maximus) je na seznamu ohrožených druhů. Loňská zpráva indických úřadů odhadovala počet slonů v zemi na 22.446 jedinců. V současnosti sloni v Indii žijí na pouhých 15 procentech původního životního prostoru. S neustále se zmenšujícím prostorem narůstají i střety mezi slonem a člověkem. V letech 2023 až 2024 sloni v celé zemi zabili 629 lidí.
