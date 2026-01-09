Stařeček (92) ležel ve sněhu před domovem důchodců: Sestry všímavé kolemjdoucí ještě vynadaly!
Ve slovenské Snině málem došlo k tragédii. Nechybělo mnoho a klient místního domova důchodců mohl umrznout. Všímavá kolemjdoucí si všimla starého muže na zemi obutého jen v pantoflích. Slabým hláskem volal o pomoc. Na nálezkyni zaměstnankyně domova nejdřív neslušně křičely!
Žena se v úterý večer vracela se svou dcerou domů. Cestu naštěstí měly přímo kolem domova důchodců. Ze dvora k nim najednou dolehlo bolestné sténání. „Dcera mě tahala pryč, že je to nějaký opilec, ale mně to nedalo,“ řekla žena pro tvnoviny.sk. „Přešla jsem cestu, vešla do dvora a na zemi uviděla staříka. Byl tváří zabořený v zemi, invalidní vozík ležel vedle něho,“ pokračovala.
Dveře zařízení byly podle ní zamčené, nikdo neotevíral ani když výrazně klepala a zvonila. Všimla si mezitím také, že postarší muž je na tom zřejmě velmi zle. Obuté měl jen pantofle, a navíc po pádu krvácel ze zranění na hlavě. Když se však konečně podařilo upozornit personál, dostalo se ženě velmi neslušného zacházení.
„Vyšly dvě pracovnice a začaly na mě křičet, že dělám rámus. Že ony jsou prý na celý starobinec dvě,“ popsala. Sestrám vynadala, že mají člověka venku a požádala je, aby zavolaly záchranku.
Případem se už zaobírá policie. Situaci už okomentovalo i město. „Na situaci upozornila občanka, které patří upřímné poděkování za pohotovou reakci a lidský přístup,“ uvedlo město Snina. O události prý bezodkladně informovalo mužovy příbuzné, kterým poskytlo vysvětlení a omluvu.
Ve vyjádření nabídlo město i vysvětlení celé situace. „Někteří klienti chodí na bohoslužby, a mohou proto večer procházet zadním vchodem, kde vede přístupová cesta ke kostelu. Podle posledních zjištění klient spadl během tohoto přesunu,“ upřesnilo město.
K pádu navíc došlo prý během večerní toalety, kdy se zaměstnankyně věnují všem klientům jednotlivě. Město v závěru ujistilo, že se situací naplno zabývá a k podobným případům by nadále nemělo docházet.
