ONLINE: Husté sněžení v Česku a dopravní kolaps v Praze! Auto skončilo na kolejích
9. ledna 2026
9. ledna 2026
•
18:53
Autor:
ČTK, simao -
9. ledna 2026
•
06:39
Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého, Středočeského kraje a Prahu postupuje od dnešního rána intenzivní sněžení. Meteorologové vydali i aktuální výstrahu. Přibývá i nehod, sněžení komplikuje dopravu nejen v Plzeňském kraji, kde se srazilo auto se sanitkou. Velké potíže nastaly i v Praze. Dění kolem dopravních komplikací a sněžení sledujeme na Blesk.cz online.
Sněžení bude postupovat přes kraje od západu dále k severovýchodu. Meteorologové ráno varovali, že v pásu zasahující Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský, Ústecký a Středočeský kraj a Prahu intenzivně sněží.
Už předem upozornili, že husté sněžení a snížená viditelnost může způsobit problémy během ranní dopravní špičky.
Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Silničářům, kteří vyslali do terénu všechnu dostupnou techniku, způsobili problémy uvízlé kamiony i bezohlední řidiči.
Dálnice D8 je na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu uzavřená, kamiony uvízly kvůli kluzké vozovce.
Kamiony uvízlé v kopci zastavily provoz na dálnici D5 mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu.
Dálnici D6 na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela pro změnu nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. „Nákladní vůz se dostal do smyku a další dvě vozidla pak nedobrzdila, došlo k další nehodě,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Hlášeny jsou nehody řidičů, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Například v Dolanech na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou.
V Praze měly dopoledne kvůli silnému sněžení problémy automobily, autobusy i tramvaje. Kamiony zablokovaly některé vytížené komunikace - mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most, Spořilovskou i Kbelskou ulici, omezený provoz byl i na pražském dálničním okruhu.
Tramvaje víc než hodinu nejezdily mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvízlé kamiony, někde výhybky zapadaly sněhem. V podvečer došlo k dopravní nehodě na Praze 10, kdy auto skončilo v kolejích.
Problémy měla MHD také v dalších kopcovitých místech. Některé příměstské autobusové linky, spojující metropoli se středočeskými obcemi, byly zkráceny, jiné nabraly velké zpoždění.
Pražské letiště dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu. Lety mohly nabírat půlhodinová až hodinová zpoždění. Zrušeno bylo 15 letů.
Sněhová kalamita komplikovala život řidičům v Ústeckém kraji. V obci Petlery na Chomutovsku vyjel autobus z komunikace do příkopu. Uvnitř bylo 48 dětí a 5 dospělých. Nikdo nebyl zraněn, ale dveře byly zablokované a hasiči museli použít hydraulické nástroje k jejich otevření. Na Děčínsku se osobní automobil převrátil na bok. Zraněnou řidičku hasiči vyprostili a předali zdravotníkům. Uvnitř vozu bylo i dítě, naštěstí nezraněné. V Přítkově na Teplicku vyjelo osobní auto ze silnice a skončilo v potoce. Řidič se při nehodě zranil. U Brozan nad Ohří na Litoměřicku se na dálnici D8 převrátila dodávka s vlekem. Dálnice byla průjezdná jedním pruhem informují Hasiči ústeckého kraje.
18:15
9. 1. 2026
K děsivé dopravní nehodě došlo v pátek v podvečer na zastávce MHD Vinohradské hřbitovy. Auto skončilo na kolejích! Nikoho z cestujících uvnitř tramvají ani na zastávce nehoda naštěstí neohrozila. Záchranáři ošetřovali řidiče vozu, skončil v nemocnici.
17:58
9. 1. 2026
Kvůli sněžení srazily na křižovatce u obce Vráž na Klatovsku dvě dodávky. Oba dva řidiči skončili v rukách záchranářů. „Z místa nehody jsme do zdravotnického zařízení odvezli muže (26) s lehkým zraněním hrudníku a druhého muže (46) pro závažný mechanismus úrazu do traumacentra,“ řekl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
17:53
9. 1. 2026
Nejvíce problému se sněhem bylo na dálnici D5 na Tachovsku. Na třech úsecích byla dálnice neprůjezdná a policisté ji museli na nějakou dobu uzavřít. Mezi 112. a 106. km ve směru od na Prahu bouraly na zasněžené dálnici kamióny, které komplikovaly dopravu. Problémy byly také v kopci za Rozvadovem ve směru na Prahu, kde uvízly kamióny. Několik hodin tam stál provoz v obou pruzích a tvořily se kolony.
17:45
9. 1. 2026
Kvůli sněžení se bouralo také na Rokycansku. Na silnici u obce Kamenný Újezd skončilo osobní auto na střeše. „Řidiče (38) jsme po ošetření transportovali do zdravotnického zařízení s lehkým zraněním horní končetiny,“ řekl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
17:03
9. 1. 2026
Sněhová kalamita na dálnici D6
16:48
9. 1. 2026
U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Zřejmě vážné zranění utrpěl řidič auta, cestující z autobusu a jeho řidič jsou bez zranění, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Na místo míří vrtulník záchranné služby, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
16:37
9. 1. 2026
Dálnice D8 u Doksan na Litoměřicku ve směru na Prahu je po nehodě kamionu převážejícího osobní auta průjezdná jedním pruhem. Za nehodou se vytvořila asi sedmikilometrová kolona, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
16:31
9. 1. 2026
Český hydrometeorologický ústav varuje! Dnešní přechodné slabší oteplení nahradí během víkendu opět výrazné ochlazení od severu/severovýchodu, při kterém k nám přechodně opět pronikne velmi chladný arktický vzduch. Pozor také na velmi nízkou pocitovou teplotu v neděli během dne. Vítr zesílí kromě hor zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy, kde očekáváme i nárazy kolem 55 km/h a pocitovou teplotu lokálně jen kolem -15 °C.
16:04
9. 1. 2026
Na dálnici D8 u Doksan na Litoměřicku dnes havaroval kamion převážející osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění, dálnice je v místě nehody zavřená ve směru na Prahu. Vyproštění všech vozidel by mělo trvat odhadem do 16:20. ČTK o tom informoval mluvčí policie Václav Krieger. Příčinu nehody policisté vyšetřují.Dopravu v Ústeckém kraji dnes od rána komplikuje sníh.
15:38
9. 1. 2026
Desítky řidičů, kteří se zejména na Šumavě baví tím, že často v noci na sněhu záměrně uvedou vůz do řízeného smyku a takzvaně driftují, pokutovala za letošní zimu policie na Klatovsku. Nejčastěji jsou to mladí řidiči do 30 let, kteří si k zábavě vybírají především noční a večerní dobu a oblast kolem Železné Rudy a Modravy, řekl dnes ČTK klatovský policejní mluvčí Michal Schön.
14:58
9. 1. 2026
Silnice z Chomutova do Německa přes Horu Svatého Šebestiána je pro nákladní dopravu opět průjezdná. ČTK o tom informovala mluvčí policie Pavla Kofrová. Policie silnici dnes ráno zavřela kvůli hustému sněžení a neukázněným řidičům. Kamiony zablokovaly cestu silničářům, kteří tak nemohli pokračovat v údržbě hlavního tahu do sousední země. V Ústeckém kraji je kvůli sněhu hlášených několik dopravních nehod také odpoledne.
14:22
9. 1. 2026
V Karlovarském kraji husté sněžení způsobilo desítky nehod. „Jedna nehoda se stala na dálnici D6 na úrovni Nového Sedla, druhá na silnici u Kynšperka. Obě nehody na Sokolovsku se obešly bez zranění,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martina Kasala.
13:52
9. 1. 2026
Sněžení, které od rána v Česku komplikuje dopravní situaci, na některých místech zasáhlo i železniční dopravu. Způsobilo zpoždění vlaků a problémy měly náhradní autobusy. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a informací Správy železnic (SŽ).
13:49
9. 1. 2026
V Brně jsou všechny hlavní tahy udržované a po chemickém ošetření. Silničáři přesto doporučují opatrnou jízdu. Na boční ulice ovšem silničáři čas nemají. Takto to aktuálně vypadá na Lesné.
13:11
9. 1. 2026
Mrazivé počasí posledních dnů si řada zvířat ve zlínské zoologické zahradě užívá. Nízké teploty jim nevadí, naopak vychutnávají hrátky ve sněhu. Dovádí například šelmy, které mají teplý kožich a tukovou vrstvu, sníh mají rádi i papoušci nestoři kea, kteří se vyskytují vysoko v horách, pandy červené či lamy vikuně, řekl dnes ČTK zoolog Václav Štraub.
13:02
9. 1. 2026
Pražští silničáři budou následky dnešního sněžení v ulicích uklízet po celý den. Pokračovat zřejmě budou i o víkendu, uvedla mluvčí správy komunikací.
12:37
9. 1. 2026
Silničáři v posledních třech hodinách vyjeli prohrnout a ošetřit silnice hlavně na Jičínsku, Trutnovsku, v západní části Hradecka a na Rychnovsku. Hasiči od dnešního rána zasahovali u tří dopravních nehod.
12:35
9. 1. 2026
V Olomouci-Holici dnes kvůli silnému mrazu praskl vodovodní přivaděč a do několika ulic přestala proudit pitná voda. Moravská vodárenská zajistila náhradní zásobování obyvatel pomocí pojízdné cisterny. Dodávka pitné vody má být v této části města obnovena odpoledne.
12:30
9. 1. 2026
Ve Vinohradské ulici byl obnoven provoz tramvají, stejně tak mezi Náměstím Míru a Vršovicemi. Sněžení provoz ochromilo asi na 70 minut. Problémy přetrvávají v autobusové dopravě. Například linka 177 je odkloněna mimo sídliště Na Košíku a linka 209 je zkrácená o úsek Koloděje – Nádraží Uhříněves. Komplikace jsou nadále i v Radotíně a okolí.
12:25
9. 1. 2026
Děti v pražských mateřských školách dnes díky sněžení jezdily venku na bobech, stavěly sněhuláky nebo si hrály na školních zahradách. Provoz školek sněhová nadílka neomezila, zařízení fungovala v běžném režimu.
12:14
9. 1. 2026
Policisté v Ústeckém kraji zaznamenali do 10:00 zhruba 30 dopravních nehod. Největší problémy mají nákladní vozidla, řada z nich uvízla ve stoupáních a blokují provoz, řidiči zároveň hlásí nesjízdné komunikace, řekla ČTK mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.
11:59
9. 1. 2026
V Libereckém kraji sněží, i na hlavních tazích leží rozbředlý sníh, který může klouzat. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupání, silničáři proto v 11:00 uzavřeli pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.
11:43
9. 1. 2026
D8 je na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu uzavřená, kamiony uvízly kvůli kluzké vozovce. Provoz na D6 na 4. km už je obnoven.
11:34
9. 1. 2026
Policie na sociální síti X sdílela aktuální fotografii z 50. kilometru na dálnici D1. Řidičům dopoučila, aby se dané trase vyhnuli.
