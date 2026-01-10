Důchodkyně zabloudila, cestu si pěšky krátila po dálnici: Vyfasovala „výchovnou“ pokutu
Vlastním očím nemohli věřit řidiči, kteří jeli po dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary. V odstavném pruhu si to štrádovala chodkyně. Možné tragédii zabránili přivolaní policisté.
K chodkyni, která si očividně spletla část autostrády s chodníkem, spěchali policisté z dálničního oddělení. „Opravdu díky pozorným svědkům zastavili v úseku, kde pokračuje silnice pro motorová vozidla č. I/6 ženu (67) v tmavém oblečení, která šla ve směru do Karlových Varů,“ popsal policejní mluvčí Jan Bílek.
Policisté ji naložili, odvezli z dálnice a vysvětlili jí, že takhle příště ne. Za přestupek vyfasovala pokutu, aby na podobné procházky vedle řítících se aut raději zapomněla. „Tato nebezpečná situace tak naštěstí skončila bez jakékoliv újmy na zdraví,“ dodal mluvčí.
Chodci nemají na dálnici či silnici pro motorová vozidla co dělat. „Nejen, že se tímto jednáním dopouštějí přestupku, ale ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu,“ doplnil Bílek. Pěší či cyklisté prostě na dálnici nepatří.
však ano , pokutu dostala oprávněně , po dálnici se nesmí chodit