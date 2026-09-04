Tipy na víkend: Víno, burčák, dožínky! Festival vědy, jízda veteránů i šermíři

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
V sobotu se trochu ochladí, teploty se čekají kolem 20 stupňů, odpoledne by mohlo sprchnout. V neděli bude polojasno a teploměr ukáže až 25 stupňů. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.
Královská zahrada Pražského hradu hostí o víkendu vinobraní. Návštěvníci ochutnají moravský burčák, širokou nabídku vín z našich vinařských regionů a ochutnávku potravin značek Klasa a Regionální potravina od desítek výrobců. V prostoru Letní míčovny zahraje staropražská kapela Frajeři z galerky a cimbálová muzika Sudovjan. Pro malé návštěvníky je připraven doprovodný program.
*Máslovice - V sobotu se koná Posvícenské vinobraní, na kterém čekají k ochutnání vína, burčák, medovina, čerstvé koláče, uvidíte i stloukání másla a připraven je program pro děti.
*Brniště - Dožínky v Brništi na Liberecku se uskuteční v sobotu v lesním areálu Zátiší. Na akci čekají návštěvníky hudební a folklorní vystoupení, regionální jídlo a program pro děti i dospělé.
*Jihlava – Další ročník dožínek probíhá v sobotu jako Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina. Akce probíhá současně se Dnem evropského dědictví, kde jihlavské památky budete moci navštívit se vstupem zdarma.
*Velká Bíteš - Bítešské hody patří k hlavním událostem kulturního života ve městě. Letos trvají do neděle a součástí programu jsou koncerty, folklorní vystoupení a další.
*Brno - Burčákové slavnosti se konají na náměstí Svobody do neděle.
*Rosice – Festival, který velebí česnek, se koná v sobotu. Na jarmarku si koupíte nejrůznější odrůdy, ale ochutnáte také speciality – polévku, bramboráky, topinky, česnekové sádlo, placky a nejrůznější masa s česnekem. Součástí je i kulturní program.
*Nechory - Zarážání hory je tradiční akce vinařů, kdy se pomyslně zakazuje vstup do vinice až do doby vinobraní. Zažít ji můžete v sobotu.
*Slup – Součástí sobotních Slavností chleba je jarmark, burčák, přehlídka folklorních souborů z regionu Jižní Moravy či národnostních menšin. A samozřejmě pečení chleba ve vojenské polní pekárně.
*Jevišovka - Chorvatský kulturní den –kiritof - je největší slavnost moravských Chorvatů. V sobotu se tu přenesete do přímořského státu a kromě folkloru ochutnáte i spoustu dobrého jídla.
Interaktivní festival zaměřený na loutkové a autorské divadlo VyšeHrátky probíhá do neděle na pražském Vyšehradě. V programu jsou i pohybové, výtvarné, filmové či hudební aktivity.
V Šáreckém údolí v Praze 6 zazní v sobotu od 14 hodin opera Bedřicha Smetany Čert a Káča. Netradiční zážitek v přírodě je součástí Dne Prahy 6.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Tradiční mezinárodní jízda historických vozidel vyjede v sobotu z pražské Zbraslavi. Během dopoledne budou nablýskané veterány vystaveny na Zbraslavském náměstí a od 13 hodin se vydají k závodním jízdám do vrchu směr Jíloviště, kam dorazí kolem17. hodiny a budou zde vystaveny až do neděl. Letos se koná již 59. ročník veteránské akce.
Šermíři, tanečnice, doboví hudebníci, ohnivá show, dobové tržiště – prostě pravá historická atmosféra zavládne v kulisách zámku Dobřichovice hned na břehu řeky Berounky. V sobotu se tu koná jeden z největších festivalů historického šermu a divadla u nás. K vyzkoušení je připraveno řada atrakcí třeba lukostřelba.
Slavnosti nabízí historický jarmark, rytířské souboje, koncerty, program pro děti i slavnostní příjezd královny Elišky. Vrchol historické části přijde v sobotu, kdy do centra Hradce Králové dorazí královna Eliška se svou družinou. Chybět nebudou rytířské souboje, historický jarmark, dobová vystoupení ani program pro děti, večer pak zakončí ohňová a světelná show Pyroterra.
Až do neděle probíhá festival balónového létání v Královéhradeckém kraji. Vzlety se konají nejčastěji z louky akademika Bedrny v Hradci Králové a to několikrát za den. Na nebi se tak objevuje zhruba padesátka balónů.
První sobotu v září se na Kristiánově v Bedřichově koná tradiční Sklářská slavnost. Po celý den bude v provozu sklářská pec, ve které šikovné ruce sklářů budou v plamenech kahanů přetvářet skleněné tyčinky v originální perle a figurky. K vidění budou i ukázky dalších tradičních řemesel a stánkový prodej, včetně ochutnávky regionálních specialit.
Výročí bitvy u Chlumce a Přestanova v roce 1813 z období Napoleonských válek můžete znova zažít v sobotu v Chlumci. Těšit se můžete na vojenský tábor, fotokoutek, výstavu děl, pohádku pro děti nebo pochod vojsk a pietní akt u kaple ve Stradově. Rekonstrukce bitvy se koná na louce pod zastávkou Zálužanská.
Na letišti u Křižanova na Žďársku se v sobotu koná letecký den. Předvedeny budou letové ukázky, jako je akrobacie špičkového pilota Martina Šonky, akrobacie cvičného proudového letounu L-29 Delfín, Trener Box, Zlin Trio Tábor a dalších. Místní letiště tak slaví 90 let svého vzniku.
V sobotu od 9.30 do 16 hodin ožije areál skanzenu Veselý Kopec programem Den s řemesly. Uvidíte mletí obilí ve vodním obilním mlýně, vaření povidel, křesání mlýnských kamenů, lisování lněného oleje, výrobu nepálených cihel a mnohé další dávno zapomenuté techniky, které si budete moci i vyzkoušet. K ochutnání bude tradiční pečivo.
U jezera Lipno se v sobotu od 10 do 15 hodin koná dětský den, na kterém představí svou práci všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasiči, policisté, letečtí, horští i vodní záchranáři předvedou dynamické ukázky své práce, k vidění bude technika a další doprovodný program.
Více než 100 interaktivních stanovišť, vědecké show, experimenty a zážitky – to slibuje od pátku do neděle Festival vědy na výstavišti v Brně. Těšit se můžete na spoustu vnitřních, ale i venkovních expozic. Připraveno je několik workshopů, Divadlo vědy plné zábavných experimentů, úniková hra nebo atraktivní modely vesmírných těles. Více najdete ZDE
Historické slavnosti Rosa coeli v Dolní Kounici nabídnou v sobotu fascinující program plný hudebních a šermířských vystoupení, představení s rytíři na koních. K vidění bude i párová akrobacie, či alchymistické umění, novinkou letošního je laserová show. Hlavní slavnostní průvod vyrazí od hradu a zámku ve 13.30 hodin.
V sobotu se pro zájemce o nevšední zážitky otevře v opavském Slezsku hned několik objektů, které nabídnou jedinečné komentované prohlídky a možnost podívat se do míst, která nejsou běžně přístupná. Přístupno bude devět objektů, z toho dva vůbec poprvé. Které to jsou, najdete ZDE
Dřevařské, lesnické a myslivecké dny se uskuteční v sobotu ve Flemmichově zahradě v Rýmařově. Nabitý sobotní program nabídne dřevorubeckou show a parkour show a nabitý hudební program. Těšit se můžete na atrakce pro děti, lesní pedagogiku, ukázky lesní techniky, ukázky práce tažných koní, řemeslný jarmark, ukázky techniky IZS a další.
V areálu PVA EXPO Praha Letňany můžete vstoupit do příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera. Zavede vás tam jedna z nejúspěšnějších putovních výstav současnosti. K vidění jsou autentické kostýmy, originální rekvizity i nezapomenutelná prostředí inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter™, tak i filmy Fantastická zvířata™. Díky moderním interaktivním technologiím se navíc můžete stát součástí kouzelnického světa. Výstava trvá do 21. března.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat už jen do neděle 6. září.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
Výstavu historických dětských kočárků a hraček si můžete prohlédnout v muzeu ve Ždánicích. K vidění jsou proutěné, dřevěné a koženkové kočárky, historické panenky, legendární československé plastové hračky a stolní hry ze 70. a 80 minulého století. Nachystaný je i doprovodný program pro děti. Expozice tu bude až do konce října.
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