Vystřílím celou čekárnu, řval opilec v nemocnici: Skončil na záchytce

O pořádný rozruch se postaral ve strakonické nemocnici zdrogovaný muž. V pátek odpoledne vtrhl do čekárny ambulance a obtěžoval pacienty. Po upozornění personálu na nevhodné chování hrozil, že všechny vystřílí.

Rukama naznačoval, že drží samopal a pálí po pacientech. Někteří byli vyděšení a dostali strach. Zklidnili ho až strážníci, kteří ho odvezli na policii.

„U 44letého muže byl proveden orientační test na návykové látky, který vyšel pozitivní na RHC a amfetamin/metamfetamin. Přivolaní zdravotníci rozhodli o jeho převozu do protialkoholické stanice,“ řekla policistka Jaromíra Nováková.

Policisté událost prověřují pro podezření z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Za to hrozí až jeden rok vězení.

