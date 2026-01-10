Vystřílím celou čekárnu, řval opilec v nemocnici: Skončil na záchytce
O pořádný rozruch se postaral ve strakonické nemocnici zdrogovaný muž. V pátek odpoledne vtrhl do čekárny ambulance a obtěžoval pacienty. Po upozornění personálu na nevhodné chování hrozil, že všechny vystřílí.
Rukama naznačoval, že drží samopal a pálí po pacientech. Někteří byli vyděšení a dostali strach. Zklidnili ho až strážníci, kteří ho odvezli na policii.
„U 44letého muže byl proveden orientační test na návykové látky, který vyšel pozitivní na RHC a amfetamin/metamfetamin. Přivolaní zdravotníci rozhodli o jeho převozu do protialkoholické stanice,“ řekla policistka Jaromíra Nováková.
Policisté událost prověřují pro podezření z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Za to hrozí až jeden rok vězení.
Někdy to ale v čekárnách vypadá na nějakou tragédii ...