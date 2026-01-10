Chladnokrevný vrah z imigračního: Mámu popravil „oddaný otec a křesťan“
Federálním imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil místní řidičku Renee Goodovou, je podle amerických médií Jonathan Ross (43). Federální úředníci, na rozdíl od minnesotských, zásah agenta obhajují. Promluvil i mužův otec, který syna popisuje jako oddaného křesťana a vzor všech ctností.
Ed Ross (80) čin svého syna, při kterém zemřela trojnásobná máma, hájí. Prý jej žena udeřila tvrdí senior, který je přesvědčený, že jeho syn nebude z ničeho obviněn. „Nikdy byste nenašli milejšího a laskavějšího člověka. Je to oddaný křesťan, skvělý otec, skvělý manžel. Nemohu na něj být hrdější,“ uvedl pro deník Daily Mail.
Rodiče Rossovy manželky jsou lékaři, žijí na Filipínách. Ona je občankou USA, jak dlouho ale v zemi žije odmítl její tchán komentovat. Sňatek uzavřeli v srpnu 2012, první společné fotky sdílela na sociální síti dva měsíce před tím. „Manželka je zdvořilá, velmi milá, velmi společenská, zatímco on je velmi rezervovaný,“ popsali sousedé.
Ross byl podle nich velkým stoupencem Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again). Na dům pravidelně vyvěšoval vlajku. Minimálně se svou sestrou se ale přiliš neshodl. Ta na sociální síti před pěti lety zveřejnila fotku s dodatkem, že odsuzuje bílou nadřezenost.
Pracovně je Ross považován podle FOX 2 News za zkušeného a má za sebou letitou kariéru v ozbrojených složkách. Veterán z války v Iráku sloužil podle svých slov jako kulometčík v bojové hlídce. Po návratu do Států a studiu na vysoké škole se začlenil k pohraniční hlídce u El Pasa v Texasu. Před deseti lety začal působit jako deportační úředník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě.
Při zásahu proti nelegálním imigrantům utrpěl roku 2025 vážné zranění. Jako šéf týmu agentů se účastnil pokusu o zadržení migranta bez dokumentů Roberta Carlose Muñoze-Guatemaly během dopravní kontroly. Jenže situace se zvrtla. Ross zablokoval vůz Muñoze-Guatemaly a vyzval ho, aby stáhl okénko. Muž nespolupracoval a agent zadní okno rozbil a chtěl vůz otevřít. Robert ale šlápl na plyn, Rossovi se zasekla v okně ruka a vůz ho vláčel. Agent chtěl řidiče zpacifikovat paralyzérem, to se nepovedlo.
Nakonec vůz najel na obrubník a náraz agenta odmrštil. Agentova zraněná ruka silně krvácela, museli mu ihned přiložit škrtidlo. „Utrpěl mnohočetné velké řezné rány a odřeniny na koleni, lokti a obličeji,“ popsali žalobci. „Byla to nesnesitelná bolest,“ vzpomínal Ross, který vyvázl s 33 stehy.
V nemocnici skončil i pronásledovaný. Hájil se, že byl napaden a netušil, že se jedná o federálního agenta. Obvinili ho z napadení nebezpečnou zbraní, minulý měsíc byl shledán vinným a čeká na rozsudek.
Trumpova administrativa Rossův zásah v Minneapolisu, při kterém zastřelil básnířku, mámu tří dětí, hájí. „Jednal v souladu se svým výcvikem. Je dlouholetým důstojníkem ICE, který celý život slouží své zemi,“ zastávala se Rosse Tricia McLaughlinová z Ministerstva vnitřní bezpečnosti. Stejně mluvil i viceprezident J. D. Vance. „Je to člověk, který pro Spojené státy americké skutečně odvedl velmi, velmi důležitou práci,“ nechal se slyšet. Renee se prý zasahující agenty snažila přejet, padlo i označení ženy za teroristku.
To vylučuje její exmanžel, podle kterého byla Renee oddanou křešťankou a krátce před incidentem odvezla do školy syna. Incident vyvolal rozsáhlé protesty. Starosta Minneapolisu Jacob Frey vyzval agenty ICE, aby město opustili. Lidé na ulici, kde byla Renee Goodová zabita, postavili barikády, hasiči je z bezpečnostních důvodů odstraňují. Vyšetřování případu převzal Federální úřad pro vyšetřování (FBI), obyvatelé Minnesoty prý ale těžce nesou, že se ho neúčastní místní policie.
Co to žvaníš? Tys neviděl to video, ta holka si couvla aby někomu neublížila a chtěla odjet!!!!za to si zasloužila SMRT podle mě seš slepej nebo taky policajt viď 😘