Svědek o střelbě na dětské oslavě: Znělo to jako ohňostroj! Nejméně 4 mrtví
Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné oslavě ve městě Stockton v Kalifornii. Podle amerických médií o tom informovala místní policie. Mezi oběťmi jsou děti i dospělí. Policisté po pachateli pátrají. Promluvil i jeden ze svědků.
Nejméně čtyři lidé byli podle záchranných složek zabiti a nejméně deset dalších zraněno. Rodinná oslava se odehrávala v pronajatém sále, který je pro takové příležitosti určen. Podle policie střelba vypukla před 18. hodinou místního času.
„Probíhá důkladné vyšetřování a informace jsou stále omezené. První náznaky naznačují, že by se mohlo jednat o cílený incident, ale vyšetřovatelé zkoumají všechny možnosti,“ uvedly oficiální orgány. „Detektivové aktivně pracují na zjištění okolností vedoucích k této tragédii.“
Svědek promluvil
„Střelbu jsem slyšel ve třech intervalech. Padlo hodně výstřelů, nejsem si úplně jistý, kolik jich bylo. Znělo to jako ohňostroj, takže mě to moc neznepokojilo,“ řekl pro televizi ABC10 jeden ze svědků.
Místostarosta Stocktonu Jason Lee označil střelbu za tragédii pro celou komunitu. „Dnes večer jen těžko hledám slova a mé srdce je zlomené. Jako místostarosta Stocktonu – a jako někdo, kdo v této komunitě vyrostl – jsem zdrcený a rozzlobený, když se ke mně dostaly zprávy o masové střelbě na dětské narozeninové oslavě. Rodinné oslavy jsou něco mimořádného, kde by měla být pouze radost,“ napsal zdrceně na facebook.
„Mohl to být cílený útok. Naší prioritou číslo jedna je nyní identifikovat podezřelého pachatele,“ řekla podle stanice NBC News mluvčí šerifa okresu San Joaquin Heather Brentová, která oslavu charakterizovala jako rodinnou. Zatím není jasné ani to, zda pachatel přišel na oslavu zvenčí nebo byl jedním z hostů.
Na místě jsou vedle stocktonské policie také jednotky Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Kalifornský guvernér Gavin Newsom byl podle prohlášení svého úřadu o tragédii informován a jeho krizový úřad koordinuje postup s vyšetřujícími policisty.
