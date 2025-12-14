Masakr během židovských oslav spáchal otec se synem: Hrdina Ahmed odzbrojil střelce!
Při nedělní střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 16 lidí a 40 dalších bylo zraněno. Policisté zastřelili jednoho ze dvou útočníků, uvedla policie podle stanice ABC. Druhý z útočníků byl postřelen a zadržen. Hrdinou je majitel obchodu s ovocem Ahmed al Ahmed (43), který se na střelce vrhnul a odzbrojil ho. Masakr mířený proti židům měli podle australských úřadů na svědomí otec se synem.
„Policie může potvrdit, že při včerejší (nedělní) střelbě na Bondi Beach zemřelo 16 osob a dalších 40 zůstává v nemocnici,“ uvedla policie Nového Jižního Walesu v pondělí ráno místního času na síti X. Policie podle agentury Reuters později oznámila, že již nepátrá po možném třetím útočníkovi. Střelci byli podle aktuálního vyjádření úřadů dva: 50letý otec se svým 24letým synem. O jejich motivu nejsou zatím informace.
Izraelský server N12 zveřejnil video s hrdinským činem Ahmeda, který zasáhl proti jednomu ze střelců. Skrytý mezi zaparkovanými auty se dostal k útočníkovi, vrhnul se na něj a po krátké strkanici ho odzbrojil. Při svém neuvěřitelně hrdinském činu byl otec dvou dětí dvakrát postřelen.
„Je v nemocnici, doufáme, že bude v pořádku, je to stoprocentně hrdina,“ uvedl pro australský server News.com Ahmedův bratranec. Zraněný, který údajně nemá se zbraněmi žádné zkušenosti a jen procházel kolem a rozhodl se zasáhnout, by měl ještě večer podstoupit operaci.
Tím, že s nasazením života odzbrojil útočníka, dal čas ostatním, aby utekli a ukryli se. Z nedalekého mostku střílel druhý útočník, směrem k němu se odzbrojený vydal. Krátce poté jej zraněného zadrželi policisté. Ke střelci z mostu se přiblížil policista a zastřelil ho.
Do nemocnice bylo převezeno 29 osob, zranění utrpěli i dva policisté. Australský premiér Anthony Albanese útok odsoudil a označil ho za teroristický a antisemitský. Podle deníku The Guardian slíbil vymýtit „nenávist, násilí a terorismus“. Izraelský prezident Jicchak Herzog střelbu na pláži v Sydney odsoudil a označil ji za krutý útok proti Židům, píše agentura AFP.