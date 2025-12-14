Střelba na univerzitě v USA: Dva mrtví, devět zraněných, útočník na útěku
Nejméně dva studenti zemřeli po sobotní střelbě na Brownově univerzitě ve státě Rhode Island na severovýchodě Spojených států. Dalších devět lidí utrpělo zranění, většina je ve stabilizovaném stavu. Po střelci, který je stále na útěku, pátrají na čtyři stovky policistů.
Policie zveřejnila video, na němž podle ní podezřelý odchází z místa činu, a požádala veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Policisté doplnili, že střelec mohl být podle svědků maskovaný. Někteří studenti médiím popsali, jak se v budově školy skrývali i několik hodin.
Sobota byla druhým dnem závěrečných zkoušek končícího semestru, proto byly podle vedení školy dveře do budovy technické fakulty nezamčené a střelec se dostal dovnitř. „Tohle je den, u kterého doufáte, že nikdy nepřijde. A přišel,“ řekla podle agentury Reuters ředitelka univerzity Christina Paxsonová. Vedení školy podle agentury AP zprvu studentům oznámilo, že střelec již byl zadržen, později však zprávu odvolalo a vyzvalo studenty i zaměstnance, aby se ukryli.
Někteří z nich médiím popisovali, jak ihned po zaslechnutí výstřelů utíkali z budovy, další hledali nejbližší možný úkryt. Skupina studentů se ukryla pod stolem v chemické laboratoři, kde strávila asi dvě hodiny, uvedla agentura Reuters.
Zástupce šéfa policie města Providence Timothy O’Hara uvedl, že střelcem je patrně muž třicátník, který byl oblečen v černém a odešel z budovy směrem do ulice, kde se však jeho stopa ztratila. Policisté vyzvali obyvatele okolí, aby se co nejméně zdržovali ve veřejných prostorech.
„Postaráme se o to, abychom dopadli toho člověka, který způsobil tak velké utrpení tolika lidem,“ přislíbil guvernér státu Rhode Island Daniel McKee. Pátrání přitom podle policistů komplikuje předvánoční nákupní shon ve velkoměstě, kde navíc spousta lidí vyrazila v sobotu večer za zábavou. Policie podle O´Hary dostala již řadu tipů, zatím však jejich prověření k dopadení střelce nevedlo.
Na tiskové konferenci policisté také zveřejnili video, na němž podle nich podezřelý odchází z místa činu. „Někteří svědci nám řekli, že mohl mít šedou kamuflážní kuklu. Pokud ho někdo pozná, viděl ho dříve nebo ho pozná podle chůze, samozřejmě to chceme vědět,“ dodal O’Hara.
Brownova univerzita patří do takzvané Ivy League (Břečťanové ligy), tedy skupiny sdružující osm nejprestižnějších vysokých škol severovýchodu USA. Podle AP je na ní zapsáno přes 10.000 studentů. Ředitelka uvedla, že oba mrtví a osm zraněných byli všichni studenty školy.
Podle vyjádření místní nemocnice je jeden zraněný v kritickém stavu, dalších šest je na jednotce intenzivní péče ve stabilizovaném stavu a dva mají lehčí zranění. Prezident Donald Trump uvedl, že byl o události informován. „Bůh žehnej obětem a rodinám obětí,“ napsal na své sociální síti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.