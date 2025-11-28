Střelba před Bílým domem: Gardistka zraněná afghánským přistěhovalcem zemřela
Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to v čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump ve svém prvním živém vystoupení ke střelbě, z níž je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, sdělil Trump.
„Sarah Beckstromová ze Západní Virginie...velmi respektovaná, mladá, úžasná osoba, vstoupila do služby v červnu 2023, mimořádná v každém směru, právě zemřela,“ řekl Trump novinářům.
Kolega Beckstromové, čtyřiadvacetiletý Andrew Wolfe ze stejného státu na východě USA, je na tom podle prezidenta stále velmi špatně a po operaci bojuje o život.
Útok úřady vyšetřují jako teroristický čin. Podezřelým útočníkem je podle nich devětadvacetiletý Afghánec, který ve své zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti islamistickému hnutí Tálibán. Po americkém odchodu ze země byl v roce 2021 mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpva předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA. Trumpova administrativa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí o imigraci občanů Afghánistánu.
