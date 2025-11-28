Střelba před Bílým domem: Gardistka zraněná afghánským přistěhovalcem zemřela

Střelba před Bílým domem: Gardistka zraněná afghánským přistěhovalcem zemřela
Střelba před Bílým domem: Gardistka zraněná afghánským přistěhovalcem zemřela
Gardistka Sarah Beckstromová střelbu nepřežila
Dva příslušníky americké Národní gardy postřelil afghánský přistěhovalec nedaleko Bílého domu
Dva příslušníky americké Národní gardy postřelil afghánský přistěhovalec nedaleko Bílého domu
Autor: mc - 
28. listopadu 2025
05:29

Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to v čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump ve svém prvním živém vystoupení ke střelbě, z níž je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, sdělil Trump.

„Sarah Beckstromová ze Západní Virginie...velmi respektovaná, mladá, úžasná osoba, vstoupila do služby v červnu 2023, mimořádná v každém směru, právě zemřela,“ řekl Trump novinářům.

Kolega Beckstromové, čtyřiadvacetiletý Andrew Wolfe ze stejného státu na východě USA, je na tom podle prezidenta stále velmi špatně a po operaci bojuje o život.

Útok úřady vyšetřují jako teroristický čin. Podezřelým útočníkem je podle nich devětadvacetiletý Afghánec, který ve své zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti islamistickému hnutí Tálibán. Po americkém odchodu ze země byl v roce 2021 mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpva předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA. Trumpova administrativa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí o imigraci občanů Afghánistánu.

Střelba před Bílým domem: Gardistka zraněná afghánským přistěhovalcem zemřela
Střelba před Bílým domem: Gardistka zraněná afghánským přistěhovalcem zemřela
Gardistka Sarah Beckstromová střelbu nepřežila
Dva příslušníky americké Národní gardy postřelil afghánský přistěhovalec nedaleko Bílého domu
Dva příslušníky americké Národní gardy postřelil afghánský přistěhovalec nedaleko Bílého domu

Témata:
AfghánistánUSADonald TrumpBílý důmJoe BidenTálibánCentral Intelligence AgencyZápadní VirginieAfgháncivláda Donalda TrumpaOzbrojené síly Spojených států americkýchAndrew Wolfe
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud