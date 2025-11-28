Maminka s dcerkami (†3,5,8) uhořela v domě: Jediný přeživší Michal popsal ohnivé peklo
Rodinný dům v části Domky ve slovenských Kozárovcích zachvátil v noci z 25. na 26. listopadu mohutný požár. Plameny zabily maminku Hildu a její tři malé dcery Sandy (†8), Tinu (†5) a Rybanu (†3). Přežil jediný, syn Michal. Vyběhl ven po varování matky. Jeho výpověď odkrývá okamžiky nepředstavitelného zoufalství.
Oheň propukl krátce před půlnocí. V domě spala Hilda (†43) se třemi malými dětmi a nejstarší syn Michal (22). Druhý syn (17) byl v tu chvíli u sousedů. Michal unikl na poslední chvíli. Plameny se během několika okamžiků rozšířily po celém příbytku a uvěznily Hildu i tři holčičky uvnitř zborcené části domu.
Podle Michala slyšel od matky už jen její poslední výkřik „hoří“, který ho probudil a přiměl k útěku. Uvnitř zůstaly jeho tři sestry i maminka. „Ony to už nestihly, zřítila se na ně hořící střecha,“ popsal mladík slovenskému serveru Nový čas hrozné chvíle bezmoci.
Dům byl celý v plamenech, okolí zasypal hustý kouř a zasahující hasiči museli použít dýchací přístroje. Prostory prohledávali termokamerou, nikdo další se ven živý však už nedostal. „Lékař bohužel konstatoval úmrtí tří dětí a jedné dospělé osoby bez identifikace,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Petra Klimešová.
V době tragédie byl otec rodiny na pracovním turnusu v Česku. O události se dozvěděl až poté, co se informace rozšířily obcí. Příbuzní popsali, že okamžitě vyrazil domů.
Přežil také náctiletý syn, jenž sledoval fotbal u sousedů. Rodině i lidem z okolí nyní pomáhají psychologové, protože tragédie dolehla na celou obec.
Vyšetřovatelé nasadili experty, speciálně vycvičeného psa na hledání akcelerátorů hoření i ohledávajícího lékaře. „Příčina požáru je v současnosti předmětem vyšetřování. Policie v dané věci zahájila trestní stíhání pro trestný čin usmrcení,“ uvedla policie na sociálních sítích.
Podle místních se oheň mohl rozšířit od kamen, kterými si rodina v chladném večeru topila. O přesné příčině ale rozhodnou až odborné expertizy.