Horor na vysněné rodinné dovolené: Vladimirek (†2) nepřežil žahnutí smrtící medúzy!

Malého Vovíka na dovolené požahala smrtelně jedovatá medúza
Byly mu pouze dva roky
27. listopadu 2025
Rodina Jakubaneckých z Ruska se rozhodla si splnit sen a vydala se na první společnou dovolenou do tropické Malajsie. Z idylky se však pro rodiče Nikitu a Olgu ve vteřině stal horor. Jejich dvouletý syn Vladimir si hrál v mělké vodě, když ho požahala smrtelně jedovatá medúza. Následkům bohužel chlapeček o několik dní později podlehl.

Měla to být nezapomenutelná vzpomínka, Nikita Jakubanec se ženou Olgou a synem Vladimirem zamířili do Malajsie na vysněnou dovolenou. Hned druhý den po příjezdu se však stala nepředstavitelně tragická událost. Rodinka se to ráno vydala na pláž. „Když se to stalo, syn byl zrovna v mělké vodě hned u břehu,“ řekl deníku The Sun zdrcený tatínek.

„Najednou vykřikl. Moje žena ho běžela vytáhnout z vody, dala mi ho do náručí a běžela pro kus čisté látky, aby mu mohla očistit nohu. V tu chvíli syn přestal dýchat,“ popsal Nikita příšerné momenty. Synovi začal okamžitě poskytovat první pomoc. Když přijeli záchranáři, mohli chlapci pomoct pouze opláchnutím rány octem. Protijed u sebe totiž neměli. 

Protilátku museli dovézt ze skoro 150 kilometrů vzdáleného ostrova Penang. „Když k nám to dítě přivezli, bylo téměř bez známek života. Po dvou hodinách se ho podařilo oživit,“ řekl mluvčí nemocnice. Po přesunu do zdravotnického zařízení na pevnině bohužel malý Vladimir podlehl komplikacím spojeným s rozsáhlým požaháním, které utrpěl.

Zlomení rodiče poděkovali personálu nemocnic, které se o jejich synka staraly. I když z prvotního zákroku záchranářů nadšení nebyli, nehodlají podnikat žádné právní kroky. Doufají, že synkův příběh pomůže ostatním vyvarovat se podobnému nebezpečí. „Náš syn je pro nás hrdina. Je to náš malý andílek,“ uzavřela maminka Olga se slzami v očích.

Byly mu pouze dva roky

