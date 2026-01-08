Šílené záběry z USA: Imigrační úředník zastřelil maminku
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se prý pokusila zasahující přejet autem. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent střílel v sebeobraně. Střelbu na ženu, která byla i matkou tří dětí, označil starosta Minneapolis za neoprávněnou.
„Příslušník ICE, který měl obavy o svůj život, životy svých kolegů z řad bezpečnostních složek a o bezpečnost veřejnosti, vypálil obranné výstřely,“ uvedla na X mluvčí ministerstva Tricia McLaughlinová. Podle ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové šlo o „čin domácího terorismu“ namířený proti zástupcům ICE. Řidička se je podle ní snažila přejet a narazila do nich autem.
Agentura AP píše, že starosta Minneapolisu Jacob Frey tento popis označil za nesmysl a policejní šéf ve městě Brian O´Hara na rozdíl od zástupců federálních úřadů při popisu toho, co se stalo, neřekl, že se řidička snažila někomu ublížit.
Nejméně pátá oběť
Na videích, která z různých úhlů pořídili svědci incidentu, jeden z příslušníků ICE sahá otevřeným okénkem do kabiny rozjíždějícího se auta. Druhý k vozidlu přijde zepředu a třikrát vystřelí a zároveň před autem uskakuje. Podle AP není z videí jasné, zda řidička byla s příslušníkem ICE v kontaktu. Lidé v okolí na policii a agenty ICE pokřikovali a dohadovali se s nimi. „Ostuda, ostuda, ostuda“ nebo „ICE pryč z Minnesoty,“ křičeli.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že řidička, po které agent ICE střílel, byla „velmi neukázněná a kladla odpor a poté násilně, úmyslně a brutálně přejela zástupce ICE, který ji zřejmě zastřelil v sebeobraně“.
AP napsala, že střelba je dramatickou eskalací nejnovější série protiimigračních zásahů ve velkých amerických městech z nařízení prezidenta Trumpa. Jde podle ní přinejmenším o pátý případ úmrtí při těchto raziích. Nynější incident se stal něco přes půldruhého kilometru od místa, kde policisté v létě 2020 zabili černocha George Floyda.
Starosta Minneapolis Frey po střelbě vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos. Žádá, aby okamžitě opustili město i stát Minnesota. Demokratický guvernér tohoto státu Tim Walz vyzval obyvatele Minneapolisu, aby se nenechali vyprovokovat chováním zástupců federálních úřadů, aby využívali svého práva na svobodu projevu a protestu, ale činili tak pokojným způsobem.
Matka a manželka
Podle informací médií by obětí měla být sedmatřicetiletá Renee Nicole Goodová. K incidentu došlo během protestů proti přítomnosti agentů ve městě. Média obletěly i záběry, na kterých je ženina vzlykající partnerka. „Řekla jsem jí, ať se nebojí konfrontace. Všechno je to moje chyba!“ říká na nich žena. „Zastřelili mi ženu!“ pokračuje nevěřícně. Podle svědků dvojice žen protest jen natáčela a nijak agenty neprovokovala.
Goodová měla šestiletého syna s bývalým partnerem, který zemřel v roce 2023. Z malého chlapce se tak kvůli incidentu stal definitivně sirotek. Kromě toho měla Goodová ještě dvě další děti.
Co k tomu dodat. Jde to na vrub toho "nádherného" pána, co dělá "překrásné" zákony.