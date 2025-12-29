Odzbrojil nebezpečné teroristy: Hrdina ze Sydney promluvil o hrdinském činu
Muž, který odzbrojil jednoho ze dvou útočníků na australské pláží Bondi Beach, chtěl jenom zachránit nevinné lidi. Australský obchodník syrského původu to řekl v pondělí v rozhovoru pro server CBS News. Útok ze 14. prosince, kdy otec se synem stříleli do účastníků oslav židovského svátku chanuka v Sydney, si vyžádal 15 obětí a desítky lidí byly zraněny. Oba střelci se podle policie inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát a před útokem trénovali střelbu.
„Chytil jsem ho svojí pravou rukou a říkal jsem mu: 'Pusť zbraň, přestaň střílet', abych ho varoval,“ řekl Ahmed al Ahmed, otec dvou dětí, o padesátiletém Sajidu Akramovi. Sám byl přitom několikrát postřelen druhým útočníkem, čtyřiadvacetiletým Naveedem Akramem. „Vím, že jsem zachránil hodně lidí, ale cítím smutek nad těmi, kdo tam zahynuli,“ uvedl.
„Chtěl jsem mu jenom vzít zbraň a zabránit mu, aby zabíjel nevinné,“ vysvětlil dále. Sajid Akram byl následně zastřelen policií a jeho syn byl zadržen a hospitalizován. Úřady ho obvinily z 59 trestných činů, včetně 15 vražd a teroristického útoku. „Nechtěl jsem vidět před mýma očima umírat lidi a vidět jejich krev ani slyšet výstřely ze zbraní a nechtěl jsem slyšet, jak lidé křičí a prosí o pomoc,“ líčil své pohnutky Ahmed, který podle úřadů a politiků zachránil mnoho lidských životů. „Řekla mi to moje duše, aby zakročil,“ dodal.
Ahmed musel být kvůli střelným zraněním hospitalizován a podstoupil podle BBC nejméně tři operace. V nemocnici poté obdržel šek na 2,5 milionu australských dolarů (34,5 milionu Kč) od lidí, kteří byli pohnuti jeho činem. Navštívil ho tam také australský premiér Anthony Albanese, jenž o něm řekl, že přestavuje to "nejlepší z naší země". Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns označil Ahmada za skutečného hrdinu.
Tragédie v Sydney byla nejhorším případem střelby v Austrálii od roku 1996, kdy v Port Arthuru v Tasmánii psychicky nemocný muž zabil 35 lidí. Útočník střílel v kavárně, pak na ulici a nakonec unesl tři osoby, které později rovněž zabil. Australská vláda slíbila, že zpřísní zákony upravující vlastnictví zbraní, zlepší legislativní možnosti stíhání osob propagujících nenávist a násilí či zjednoduší zamítání víz kvůli těmto činům.
