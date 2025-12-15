Masakr v Sydney spáchal otec se synem: Pletky s Islámským státem!
Strašlivý útok, ke kterému došlo 14. prosince v australském Sydney, otřásl celým světem. Dva útočníci, otec a syn, stříleli na židovské sváteční akci. O život přišlo 15 lidí. Dalších 27 je v nemocnici a někteří vážně zranění. Vše naznačuje tomu, že šlo o teroristický útok. Otec střelbu nepřežil a syn je v kritickém stavu.
Otec Sajid Akram (†50) a syn Naveed (24) zaútočili v neděli 14. prosince na židovské slavnostní akci v rámci tradiční chanuky. V australském Sydney se znenadání strhl pro přítomné boj o přežití. Útok si vyžádal 15 obětí. Dalších 27 osob je v nemocnici a někteří jsou ve vážném stavu, mezi nimi je i dítě.
Otec se synem útok střelnými zbraněmi plánovali a rodině lhali, že jedou na rybářský výlet. Mladší z útočníků měl v minulosti problémy s domácí rozvědkou kvůli úzké vazbě na teroristickou organizaci Islámského státu sídlící v Sydney.
Při ozbrojeném přepadení starší ze dvojice přišel o život a mladší je v kritickém stavu v nemocnici. Vyšetřovatelé se domnívají, že motivem k útoku byla věrnost teroristické skupině. V autě pachatelů našli dvě vlajky Islámského státu, přičemž jedna byla při střelbě na kapotě auta, uvedl server ABC.
Vyšlo najevo, že otec měl oprávnění k držení střelné zbraně, což vyvolalo v Austrálii znepokojení a řadu demonstrací za zpřísnění pravidel ohledně vydávání zbrojního průkazu, informovalo CNN. Premiér na událost reagoval příslibem striktnějších podmínek.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.