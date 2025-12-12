Dívka (13) zemřela kvůli TikTok trendu: V pokojíčku vdechovala deodorant!
Známý TikTok trend přinesl další oběť. Tiegan Jarmanová zemřela po inhalaci deodorantu! Rodina ji našla v ložnici. Už ani záchranáři nedokázali dívce pomoct. K tragédii se vyjádřil i otec dívky.
Tiegan pocházela z britského Thurmastonu v Leicestershire. Když ji rodina objevila v jejím pokojíčku, blízcí okamžitě zavolali záchrannou službu. Pokus o záchranu ale byl marný. Rodina serveru LeicestershireLive prozradila, že k smrti došlo důsledkem trendu zvaného chromování. Dívka vdechovala toxické výpary z deodorantu.
Jedná se o obdobu inhalování těkavých látek, po nichž jedinec cítí lehké omámení. Nebezpečný trend je oblíbený zejména mezi dospívajícími. Rodina netuší, zda už Tiegan trend vyzkoušela i v minulosti. „Byla to ta nejmilejší a nejodvážnější dívka na světě. Byla vřelá, vtipná, svérázná. (...) Můj život se obrátil vzhůru nohama,“ řekl otec Paul Jarman.
Celá rodina se v tuto chvíli snaží šířit povědomí o nebezpečí, které mohou vyplodit sociální sítě. „Domníváme se, že by se sociální sítě měly lépe kontrolovat. Pornografie pod určitou kontrolou je, ale nezdá se, že by se někdo zajímal o trendy, které mohou přinést smrt,“ dodala rodina.
