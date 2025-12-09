Naposled to bylo právě v pondělí, kdy byl Martin teprve měsíc propuštěný z vězení. „Zavedli spolu malou do školky. Po cestě zpátky se pohádali a on ji zabil,“ napsal na sociálních sítích bratranec zavražděné Patrik.
Byla to hodná holka
Ty se nyní plní vzkazy těch, kdo zavražděnou i vraha znali a všichni se shodli: Ona byla naprosto bezkonfliktní, sympatická žena a usměvavá žena. O něm mluví naopak, jako o feťákovi závislém na pervitinu se stihomamem.
V Mostecké ulici v Brně muž na ulici ubodal partnerku (†30)! PČR
„Známe se od malička, byla jsi moc hodná holka… Taková hodná usměvavá holka…. Je mi to moc líto, byla opravdu moc hodná… Nezasloužila sis to… Známe se od malička, odpočívej v pokoji…“ Těchto vzkazů je na sítích plno a další stále přibývají.
Vrahovi lidé spílají
Vrah naopak svým odporným činem naštval prakticky všechny v oblasti takzvaného brněnského Bronxu. „Je to kripl, zdechlina… Bezpáteřní svině, vzal život ji, a ještě malé holčičce, protože přišla o ho nejcennější, co v životě měla, maminku… Ať ho šlak trefí… Co sáhne na vlastní ženu, není chlap… To nebyl chlap, ale zm.d vyku.vený…haj.l…,“ neberou si lidé servítky.
Policie vraha na místě zadržela. „Případ je na začátku šetření. Co se přesně stalo, je předmětem vyšetřování,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka. Pachateli hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest.
