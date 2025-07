Drama se odehrálo krátce před půlnocí 4. prosince loňského roku v brněnských Černovičkách. V restauraci popíjela parta lidí alkohol. Danuše V. se tam s Bohuslavem A. (†70) dostalo do sporu kvůli malichernosti.



Oběť prý sebrala stehna

„Pohádali jsme se kvůli kuřecím stehnům. Bohuslavovi jsem vytýkala, že je sebral, přestože byly mé a mého přítele Milana. Řekl, že nám místo nich koupil jiné. Já jsem řekla, že ty jeho nechci,“ řekla u soudu.

Když pak přišli podle ní do domku, kde oba bydleli, měl ji Bohuslav praštit pěstí do zad, srazit na zem a kopat do ní. „Měla jsem strach o život. Vůbec nevím, co se stalo. Najednou přišli policisté a vykázali mne z bytu s tím, že je Bohuslav po smrti,“ tvrdila obžalovaná.



Závislá na alkoholu

Soudní znalec z oboru toxikologie uvedl, že Danuše V. má rozvinutou závislost na alkoholu, který se stal běžnou součástí jejího životního stylu. Ještě čtyři hodiny po smrti Bohuslava A. (†70) jí policisté v krvi zjistili více než jedno promile alkoholu.

Podle obžaloby mu vrazila kuchyňský nůž do boku, když se snažil jít na policii, měla mu nůž vrazit ještě do zad. „Svým zraněním na místě podlehl,“ řekla státní zástupkyně. Soud bude pokračovat v srpnu, obžalované hrozí za vraždu až 18 let vězení.