Muž a žena, kteří si společně pronajímali několik pokojů, se dostali do ostré hádky. Při ní nepadala jen ostrá slova, ale vzduchem svištěl i nůž.



Silně rozzlobená žena svého spolubydlícího doslova ubodala.řekl k případu mluvčí policie Pavel Šváb. Drama se podle policistů odehrálo minulou středu.

Pokud by žena byla skutečně souzena za vraždu, hrozil by jí podle mluvčího policie trest až 20 let ve vězení. Je ovšem možné, že případ bude překvalifikován na zabití například v silném rozrušení. V tom případě by pachatelce hrozil poloviční trest.

