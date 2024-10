Zpytovat svědomí ve vězeňské cele mohla celých 12 let. Tolik si Radka Pojarová (58) odpykala z patnáctiletého trestu za brutální vraždu místostarosty Brna - Židenic Aleše Vytopila (†36). Na klíčích dokonce nosila kulku, kterou ho popravila do hlavy! Ta se dodnes nenašla! Tělo nebohého muže, kterému se stala osudnou láska, bylo ve zbědovalém stavu nalezeno zahrabané v lese. K vraždě došlo v září 2011.

Pojarová u soudu trvala na své nevině a svaloval ji na svého tehdejšího muže. Před 12 lety poskytla Blesku z vězeňské cely exkluzivní rozhovor. „V okamžiku vraždy jsem u mě doma v Brně hlídala tehdy roční dcerku svého manžela. Proč bych zabíjela Vytopila, díky němuž se manžel ke mně vrátil? Vždyť já byla zase šťastná,“ hájila se tehdy.

Podle ní vše zosnoval právě její, dnes už bývalý manžel. „Měl i motiv, protože Vytopil mu sebral přítelkyni a dceru,“ řekla tehdy. Složitý propletenec vztahů byl důvodem vraždy politika. Vytopil byl ženatý ale bezdětný. Našel si milenku se dvěma malými dětmi. Právě manželovi Pojarové se nelíbilo, že by jeho malou dcerku vychovával jiný muž.

Smrtelná kulka pro štěstí

Mrtvolu místostarosty Vytopila našli policisté zhruba dva měsíce po vraždě zakopanou v lese u Ivančic. Podle tehdejšího krajského policejního šéfa Tomáše Kužela byla silně poškozená. Mluvilo se i o mučení!

„Ještě před zakopáním uřízli oběti hlavu a vyňali z ní kulku. Tu pak Radka nosila na klíčích! Na kulce se později našly stopy DNA,“ prozradil Blesku u soudu v roce 2012 důvěryhodný zdroj.

„Manžel to měl všechno dobře promyšlené. Střelu z pistole mi donesl s tím, že to je na památku na naše poslední střílení v lesích,“ měla na to Pojarová před 12 lety odpověď.

Soudy měly jasno

Soudy všech instancí ale dospěly k závěru, že vraždu spáchala pouze Radka Pojarová. To, že si pobude léta ve vězení, jí řekly prý i karty. „Výkladu se věnuji už 20 let a mám velkou úspěšnost. Vyšlo mi, že budu odsouzena za vraždu a manžel bude mít pomalu namířeno domů,“ uvedla před lety. Karty jí nelhaly.

Z 15letého trestu si odseděla 12 let, nyní byla na sedmiletou podmínku propuštěna na svobodu. Její dnes už exmanžel, dostal jen za napomáhání 3,5 roku, dávno si užívá svobody.

