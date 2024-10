Taková vražda pohnula i zkušenými kriminalisty. V sobotních ranních hodinách našli v domě mrtvolu muže (†32), který měl v těle na 60 bodných ran! Podezřelým je teprve dvacetiletý středoškolák! Mezi mužem a mladíkem šlo o náhodnou známost z baru... Ve středu jej soud poslal do vazby. Podle státní zástupkyně potřebuje obviněný psychiatra.

Otřesná vražda se stala v sobotu v ranních hodinách, policisty na místo zavolal pronajímatel bytu, kterého probudil hluk. „Přivolaná policejní hlídka vstoupila do bytu a v zadní místnosti našla tělo muže v tratolišti krve,“ uvedl vedoucího odboru obecné kriminality Luděk Blahák. Obětí byl muž (†32), který v pronajatém bytě bydlel.

Video Video se připravuje ... Kamery v Brně zachytil útěk mladíka obviněného z vraždy Policie ČR

Podezřelého mladíka ze Žďárska, který je studentem střední školy, policisté zadrželi nakonec v pondělí odpoledne ve Velkém Meziříčí. „Zadržený se doznal. I díky jeho výpovědi se podařilo zrekonstruovat, co se přihodilo,“ uvedl Blahák.

Potřebuje psychiatra

Městský soud v Brně poslal středoškoláka ve středu do vazby, kde bude čekat na soud. Mladík s vazbou souhlasil. Podle státní zástupkyně Evy Žďárské je to vůbec poprvé za její kariéru. „Je to nešťastná událost, pachatel potřebuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc,“ řekla podle denik.cz Žďárská.

Za spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy surovým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Nevídaná brutalita

Muži se náhodně setkali v jednom z brněnských podniků, do bytu dojeli taxíkem. Mladý muž měl u poškozeného přespat. Ráno ale došlo patrně k hádce a mladík se na muže vrhl s nožem v ruce. Do své oběti bodal jako smyslu zbavený. Zasadil mu na šedesát ran!

„Přes pokus o obranu neměl muž šanci a vykrvácel,“ doplnil Blahák, který uvedl, že se s takovou brutalitou dosud nesetkal. Středoškolák poté z bytu vyskočil oknem.