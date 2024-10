Dvanáct let z patnácti za chladnokrevnou vraždu bývalého místostarosty Brna-Židenic Aleše Vytopila (†36) si „odkroutila“ Radka Pojerová (58) a od pondělí je na svobodě! Sedm let bude muset „sekat dobrotu“. Muže zastřelila, usekla mu hlavu a ta se dodnes nenašla! Oblíbený politik se stal obětí bezcitné vraždy kvůli složitému propletenci vztahů.

Oblíbený mladý místostarosta se stal nechtěným čtvrtým vrcholem milostného čtyřúhelníku. Jeho manželství bylo bezdětné, zahořel však láskou k rozvedené ženě se dvěma malými dětmi. Ty si oblíbil. To se ale nelíbilo exmanželovi Filipovi, který v té době už ale žil právě s Radkou Pojerovou. Zrodil se ďábelský plán, jak místostarostu odstranit. Vražda!

Místostarostu v září 2011 vylákali do restaurace v brněnských Mariánských Horách. „Obžalovaní ho střelili do hlavy pistolí značky Beretta ráže 9 mm, kterou legálně držela obžalovaná. Z místa činu nejprve utekli. Pak se ale vrátili a naložili mrtvolu do vozu VW Passat kombi, který měli půjčený od známého,“ zaznělo před lety v obžalobě.

Manžel označil za střelkyni Pojerovou, která ovšem vinu popřela. Tvrdila, že místostarostu Vytopila nikdy neviděla, a k činu neměla motiv. Podle soudů obou stupňů však důkazy usvědčují z vraždy právě Radku Pojerovou. Její manžel „pouze“ pomáhal s odstraněním mrtvoly. Během procesu vycházeli najevo zrůdné detaily.

Uřízli mu hlavu, nenašla se

Společně převezli mrtvolu místostarosty do lesíku u Ivančic, kde jej pohřbili. Hlava místostarosty byla údajně hozena do řeky, dodnes se nenašla…!

Soud tehdy odsoudil Radku Pojerovou k 15 letům vězení, jejího manžela ke 3,5 rokům za nadržování. „Odsouzené byla stanovena nejvyšší možná zkušební doba, a to na sedm roků, a dále dohled probačního úředníka,“ uvedla nyní soudkyně opavského soudu Klára Krystynová, který o propuštění rozhodoval.

