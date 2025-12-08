„Událost byla nahlášena krátkce po 9. hodině," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Oba aktéři tragického incidentu se podle mluvčího znali.
„Co se mezi nimi stalo, je předmětem vyšetřování. Žena svým zraněním na místě podlehla. Více informací zatím nebudeme vzhledem k tomu, že je vyšetřování na začátku, sdělovat. Veřejnosti už nebezpečí nehrozí," doplnil Chaloupka.
Deset nožů, 45 ran, 17 do krku: Takhle před 11 lety vraždil Patrik C. „Identická“ vražda 22 dnů po propuštění
Marná snaha záchranářů
Záchranáři dorazili na místo během několika minut. „Vyslali jsme lékařský tým, ženu oživovali. Přes veškerou snahu však vážným zraněním podlehla, " řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Obětí je podle informací Blesk.cz mladá žena.
Ulice, která se nachází v nechvalně proslulé lokalitě, které místní říkají brněnský Bronx, zůstává uzavřená. Policisté také patrají po případných svědcích vražedného útoku.
Tramvaj jezdí jinudy
Ulicí jezdí tramvaj číslo 4, která tak musí odklonem. Linka jede podle webu dopravního podniku z centra jen po zastávku Tkalcovská a dále odklonem do zastávky Jugoslávská, kde je přestup na autobus náhradní dopravy směr Babická. Zdržení je asi 15 minut.