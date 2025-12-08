Slovák brutálně zavraždil partnerku s miminkem: Vyučoval na univerzitě v Německu
V německém Düsseldorfu došlo na konci listopadu k obrovské tragédii. Maminku (†31) a miminko (†2 měs.) měl brutálním způsobem zabít otec (43) ze Slovenska! Údajně působil jako jeden z významných vědců na tamější univerzitě a po dvojnásobné vraždě se pokusil o sebevraždu.
V Düsseldorfu došlo v sobotu 29. listopadu ke dvojnásobné vraždě. Policie našla tělo maminky a miminka. Z vyšetřování vyplynulo, že hlavním podezřelým je otec, Slovák pocházející z Nitry, vyučující přírodní vědy na düsseldorfské univerzitě.
Policie podezřelého objevila ve vážném zdravotním stavu. Nejspíše se po brutální dvojnásobné vraždě pokusil o sebevraždu. Musel být hospitalizován a podstoupit operaci. „Nadále leží s vážným zraněním v nemocnici, ale už není v ohrožení života,“ uvedl policejní komisař, informovala TV JOJ.
Sousedé vypověděli, že na chodbě bylo hodně krve. Slovák měl sám zavolat záchranku. Když se záchranáři pokusili vstoupit do bytu, muž údajně držel v ruce nůž. Záchranáři se stáhli a zavolali na pomoc policii, uvedl deník Bild. Údajně se měl otec k činu přiznat.
Slovák byl významným vědcem, působil v různých zemích Evropy a jeho žena byla asijského původu. V minulosti nic nenasvědčovalo tomu, že by v rodině mělo panovat domácí násilí. Podle místních muž působil jako šťastný otec. Sousedi označili domácnost za tichou a nenápadnou, sdílel server Live World Updates. Podezřelý muž je ve vazbě a policie případ dále vyšetřuje.
