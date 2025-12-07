Slovensko řeší brutální zásah: Policista zbil česky mluvícího muže, zachytilo to video
Slovenská inspekce prověřuje zákrok proti občanovi ČR, jehož měl zbít policista v penzionu ve Slovenské Ľupči. Muž původem z Albánie po incidentu vykašlával krev a zásah se navíc objevil v živém vysílání na TikToku. Policejní prezidentka Jana Maškarová slíbila vyvození důsledků, pokud inspekce potvrdí pochybení.
Slovenská policejní inspekce prověřuje zákrok proti českému občanovi, kterého podle listu Sme před týdnem zbil v penzionu na středním Slovensku policista. Slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová v neděli 7. prosince v prohlášení slíbila vyvození důsledků v případě policejního pochybení a odmítla jakékoliv jednání policisty, které může u veřejnosti vyvolat dojem selhání.
List Sme napsal, že muže původem z Albánie, který mluví česky, přišli policisté vyhodit z ubytovny. Muž je žádal o víc času, aby si mohl sbalit své věci, ale místo toho byl zbitý a následně vykašlával a zvracel krev. Incident se živě vysílal na sociální síti TikTok.
Střetu s policisty předcházel konflikt muže s majitelkou penzionu ve Slovenské Ľupči kvůli tomu, že uvedený host porušil zákaz kouření. Podle listu ho policisté také uráželi, použili přitom i rasistické výroky.
Maškarová v prohlášení uvedla, že v případu se stal incident, který vyžaduje důkladné prověření. Krajské ředitelství policie v Banské Bystrici tvrdilo, že muž byl agresivní a nereagoval na výzvy hlídky, v důsledku čehož „došlo během zásahu k fyzickému kontaktu mezi tímto mužem a policisty a byly vůči němu použity donucovací prostředky“.
