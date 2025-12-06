Tragédie v Žilině: Synovec prokurátora nalezen mrtvý, policista se pár dní před zkouškami zastřelil?
Rodinu žilinského krajského prokurátora Tomáše B. zasáhla mimořádně bolestná ztráta. Jeho synovec Dušan, policista a fotbalový rozhodčí ze Žiliny, byl nalezen zastřelený ve svém bytě. Zemřel jen několik dní před ústní částí justičních zkoušek, na které se dlouhodobě připravoval. Případ převzala inspekce.
Podle informací slovenského týdeníku Plus 7 dní byl Dušan synovcem žilinského krajského prokurátora Tomáše B. a svůj profesní život spojil s policií v Žilině. Současně se připravoval na justiční zkoušky s cílem nastoupit na prokuraturu. Písemnou část měl úspěšně za sebou, na ústní však nedorazil. Následně byl nalezen ve svém bytě mrtvý.
Dostupné informace naznačují, že si pravděpodobně sáhl na život sám. Vyšetřování převzal Úřad inspekční služby.
Jeho zasáhla i sportovní prostředí. Působil jako fotbalový rozhodčí pod Středoslovenským a Liptovským fotbalovým svazem. Liptovský fotbalový svaz na svém webu oznámil jeho náhlé úmrtí a vyjádřil rodině upřímnou soustrast. Jeho odchod šokoval rozhodčí v obou regionech. Kolegové ho v komunitě vnímali jako spolehlivou oporu. Uměl zvládnout vypjaté situace na hřišti a mimo něj byl oblíbeným a lidským členem týmu.
Tomáš B. působí jako žilinský krajský prokurátor, zodpovídá za dozor nad závažnými trestními kauzami a jeho rozhodnutí mají dopad na celé Slovensko. Tragédie zasáhla rodinu uprostřed ostrého sporu s generálním prokurátorem Marošem Žilinkou. Tomáš B. ho veřejně obvinil z ovlivňování kauz a Žilinka ho na oplátku obvinil z podvodu.
Uměl zvládat vypjaté situace... Asi ne , aspoň nenadělá další škody