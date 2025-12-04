Zápach v ulicích Žiliny: Úřady evakuovaly stovky lidí!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
4. prosince 2025 
4. prosince 2025
16:21

Stovky lidí ze širšího centra Žiliny na severu Slovenska ve čtvrtek úřady dočasně evakuovaly kvůli výskytu blíže neupřesněné organické látky v kanalizaci. Obyvatelé si stěžovali na silný zápach, tři ženy ošetřila místní nemocnice. Primátor města Peter Fiabáne vyloučil, že by důvodem poplachu byl únik plynu nebo bojové látky.

O události informoval deník Sme. „Kontrolní chemická laboratoř zjistila v ovzduší a v kanalizaci přítomnost blíže neurčených organických látek. Specifikace bude výsledkem dalších testů. Jsou to látky, které se využívají v průmyslu,“ řekl Fiabáne. Dodal, že v případu bude zahájeno trestní stíhání pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady.

Hasiči v tiskové zprávě napsali, že časně ráno byli přivoláni k nahlášenému úniku neznámé látky v ovzduší na jedné z ulic v Žilině.

Šéf krajského ředitelství hasičského a záchranného sboru v Žilině Stanislav Zdařil podle Sme řekl, že šlo o štiplavý zápach, který unikal z kanalizace ve sklepě obytného domu. Z domu a jeho okolí byli lidé preventivně evakuováni. Později byl zápach hlášen i z dalších ulic.

Město kvůli úniku neznámé látky do ovzduší ráno vyhlásilo mimořádnou situaci. Ještě dopoledne se lidé mohli vrátit do svých bytů a otevřít znovu mohly i provozy v zasažené oblasti.

Letos v únoru si u hasičů i plynařů na šířící se zápach stěžovali také obyvatelé různých čtvrtí Bratislavy. Chemická laboratoř civilní ochrany tehdy podle médií nebezpečné látky v ovzduší nezjistila.

Témata:
evakuacezápachúnik neznámé látkySlovenskokanalizaceŽilinaPeter Fiabáne
Jan Kocián ( 6. prosince 2025 18:25 )

Předevčírem měla Ostrava celodenní 24hodinový průměr přes 100 mikrogramů prachu. Po poklesu to zase začalo stoupat.

Aktuální hodinový průměr tam činí 113 mikrogramů.

Jan Kocián ( 4. prosince 2025 20:02 )

V Ostravě je 7násobně překračován doporučovaný 24hodinový průměr velmi rizikového jemného prachu kategorie PM2.5 (ten je 15 mikrogramů).

Podle Zdravotního ústavu je ho v celodenním průměru lehce přes 100 mikrogramů v Ostravě.

Ǝva Ger ( 4. prosince 2025 19:24 )

Jediný smrad je tam primátor Fiabane

jajas ( 4. prosince 2025 18:09 )

Ono to "nikomu nevadí" asi jen proto, že to tak nesmrdí...jinak věřím, že to vadí, ale co s tím? 🙂

Jan Kocián ( 4. prosince 2025 17:46 )

"Mašina" Českého hydro­mete­orolo­gické­ho ústavu lokalita Ostrava-Zábřeh naměřila:

nejaktuálnější stav: 127 mikrogramů
24hodinový průměr: 103 mikrogramů

Zobrazit celou diskusi
