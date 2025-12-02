Pohřešovaná Barbara (14) zmizela ze školy: Po dvou týdnech ji našli u cizího muže (30)
Barbara z Krásnohorského Podhradí odešla v půlce listopadu během školního dne s tvrzením, že míří k lékaři. Domů už se nevrátila. Rodina, dobrovolníci i policie ji hledali téměř dva týdny. Nakonec dívku našli v Bratislavě ve společnosti třicetiletého muže. Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání ve věci únosu, okolnosti dívčina odchodu nadále prověřují.
Dívka 19. listopadu ráno prošla školním turniketem, jenže podle košické krajské policejní mluvčí Lenky Ivanové se po pár minutách otočila a budovu opustila. Mobil měla vypnutý a jakmile se nevrátila domů, rodiče zavolali policii. Do terénu vyrazily hlídky, pátrači i dobrovolníci.
Policie mezitím analyzovala veškeré dostupné poznatky. Zjištěné stopy naznačily, že dívku někdo odvezl autem z Rožňavy až do hlavního města. Rožňavští kriminalisté proto požádali o pomoc bratislavské kolegy. Při společné akci se podařilo najít vozidlo i dvojici odpovídající popisu. Barbara se při pohledu na uniformy dala na útěk a muž, jenž byl s ní, skončil v poutech.
Kriminalisté dívku krátce na to dostihli. Mluvčí uvedla, že se pokusila zmást policisty smyšlenými údaji, ale její identitu rychle ověřili. Rodiče si ji převzali po provedení procesních úkonů a byla převezena do nemocnice na pozorování.
Barbařin otec Marián (45) kvůli pátrání přerušil práci v zahraničí a celé dny procházel okolní obce. Když se policisté ozvali s informací, že dívku našli, přišla velká úleva. „Byli jsme rádi, že je živá, zdravá a nemá žádná zranění,“ řekl slovenským médiím. „O tom, co se s ní dělo, však mluvit nechtěla. Byla vystresovaná. Nekřičeli jsme na ni ani nic podobného, měli jsme radost. Uděláme tlustou čáru a jedeme od začátku,“ doplnil tatínek.
Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání ve věci únosu. Policie zároveň prověřuje, zda dívka skutečně nastoupila do vozidla dobrovolně. Muž byl po úkonech prokurátora propuštěn, což Barbařina otce rozčílilo. Podle něj je jen otázka času, než svůj čin zopakuje. Zatím nebylo vzneseno obvinění žádné konkrétní osobě a vyšetřování pokračuje.
