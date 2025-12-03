V Uherském Brodě evakuovali základku: Hrozil výbuch
Základní škola na Mariánském náměstí v Uherském Brodě prošla masivní evakuací poté, co byla v jednom z kabinetů nalezena neznámá nebezpečná látka. Hasiči rozhodli o okamžitém vyklizení celkem 450 lidí a na místo povolali policejního pyrotechnika.
Hasiči a policisté evakuovali ve středu 3. prosince odpoledne přibližně 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu, uvedla policie na síti X. O jakou látku se jedná, policisté ani hasiči nezveřejnili.
O evakuaci školy rozhodli hasiči. „Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik. Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR (Hasičským záchranným sborem České republiky) zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ uvedli policisté.
Podle hasičů se ve škole našla podezřelá nebezpečná látka. „Situace je plně pod kontrolou zasahujících složek integrovaného záchranného systému a probíhá podle standardních bezpečnostních postupů. Z budovy školy bylo preventivně evakuováno přibližně 450 osob. Evakuace proběhla klidně a bez zranění. Okolí školní budovy bylo z důvodu maximální opatrnosti označeno jako nebezpečná zóna a je pod stálým dohledem hasičů a policie,“ uvedla Javoříková.
O jakou látku jde, má podle ní určit policejní pyrotechnik, stejně tak má zajistit její bezpečné odstranění. „Prosíme veřejnost, aby respektovala pokyny zasahujících složek, nevstupovala do vymezeného prostoru a zachovala klid. Obyvatelům v okolí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí a všechny kroky jsou činěny výhradně z preventivních důvodů,“ doplnila Javoříková.
Evakuována byla téměř celá škola s výjimkou školní družiny, která je dost daleko od daného místa, řekl ČTK starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL). „Rodiče by měli být v klidu, situace je pod kontrolou. Družina se využívá k předávce dětí rodičům, kteří si pro ně jezdí, nyní tam zbývá kolem 50 dětí,“ uvedl starosta před 14:00. Evakuace nastala před koncem vyučování, děti proto nebylo třeba nikam převádět.
Vedení evakuované základní školy na svém facebooku uvedlo, že se z bezpečnostních důvodů ukončilo vyučování a žáci šli ve 12:45 domů. Družina pro první stupeň funguje normálně. Škola má podle informací na webových stránkách 22 tříd, 11 na prvním stupni a 11 na druhém stupni. Její ředitelka Lenka Jančová se k aktuální situaci ve škole pro ČTK nechtěla vyjadřovat a odkázala na zprávu hasičů. Mariánské náměstí, kde škola stojí, se nachází v centru šestnáctitisícového města.
