Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali oxidu uhelnatého: Skončili v nemocnici
Záchranáři ve středu 3. prosince ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a okolnosti události se vyšetřují, řekl mluvčí policie Pavel Truxa. Hasiči podle mluvčí Terezy Sýkory Fliegerové naměřili největší koncentrace látky v kotelně. Zařízení proto odstavili a dům odvětrali.
Událost byla hlášena před 07:00 v Březnické ulici. „Evakuovali jsme celkem 11 lidí, z toho pět odvezla zdravotnická záchranná služba a šest bylo ponecháno na místě,“ uvedla Sýkora Fliegerová.
Operační středisko záchranné služby na místo vyslalo dvě posádky záchranářů a posádku s lékařem. „V péči máme pět lehce nadýchaných pacientů, z toho čtyři děti,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková. Záchranáři pacienty převezli do hyperbarické komory kladenské nemocnice.
Hasiči naměřili nejvyšší hodnoty oxidu uhelnatého v kotelně. „Kotel byl proto vyloučen z užívání a objekt hasiči odvětrali,“ dodala Sýkora Fliegerová.
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním organických látek. Při vdechování se váže místo kyslíku na hemoglobin obsažený v červených krvinkách. Otravy nejčastěji způsobují domácí topeniště jako kamna, krby, kotle nebo ohřívače vody. K otravám přispívá i zateplení a výměna oken, tedy větší utěsnění bytů, které brání přirozenému pohybu vzduchu a větrání.
