Odborníci o vrahovi z Mírova: Manipulátor, který zastírá a lže!? Patrik C. byl prý nejlepší z vězňů
Před jedenácti lety brutálně vraždil a stačilo pouhých 22 dní na svobodě, aby podmíněně propuštěný Patrik C. opět chopil nože a o život připravil další ženu. Blesk se na názor zeptal psychologa Štěpána Vymětala a také jeho kolegyně Ludmily Čírtkové.
Veřejnost se ptá, jak je možné, že se tak strašný čin mohl opakovat. Jaký na to máte pohled?
Je přirozené, že to čtenáře znepokojuje a klade si otázku, zda neselhal systém. Nemohu však hodnotit znalecký posudek, který jsem neviděl, ani rozhodování o propuštění, protože neznám faktory, které k němu vedly. Tam bude potřeba ptát se dotčených institucí, ale analýza zabere jistě čas. Ale zřejmě nedošlo k resocializaci pachatele, který takto rychle a takto závažně selhal. Bohužel u některých jedinců nemá výkon trestu převýchovný efekt.
Ještě na něco můžeme usuzovat?
Podle mě je pravděpodobné, že vrah je manipulátor, který dovede zastírat a obelhávat okolí. Navíc řada odsouzených se ve vězení chová jinak než venku, kde není taková kontrola. Ve vězení jsou jasná pravidla, sankce a dohled. Alkohol také snižuje sebekontrolu a odbrzďuje chování, ten je ale ve vězení nedostupný.
Samozřejmě často také přemýšlíme, proč se oběť dala dohromady s člověkem odsouzeným za vraždu…
Co se týká navazování vztahu, mnohdy se všichni rozhodujeme na základě emocí. A není to naše chyba či selhání. Odpovědnost nese pachatel, ne jeho oběť. Podle mne není eticky vhodné snižovat úctu zavražděných tím, že budeme spekulovat, proč se s pachatelem daly dohromady. Mějme na paměti také rodiny pozůstalých, které takové diskuse dále zraňují. Své o tom vědí organizace pomáhající obětem trestných činů a jejich blízkým. Například Bílý kruh bezpečí.
Proč vraha pustili?
„Okresní soud v Šumperku rozhodl o podmínečném propuštění odsouzeného na základě hodnocení z věznice Mírova a na základě posudků z oboru klinické psychologie,“ uvedl mluvčí šumperského soudu René Braun a dodal: „A samozřejmě byly splněny další zákonné podmínky pro podmínečné propuštění.“
Nedokáže udržet vztah, partnerka jako překážka
Podle forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové jde o velmi netypický případ v tom, že Patrik C. takto rychle zopakoval prvočin, kdy opět sáhl na život své partnerce. „Z jeho činu jde vyčíst docela dost informací, minimálně v tom, že nejde o náhodu, ale že to ukazuje na hlubší vzorec, který je usazen v jeho osobnosti. Činí to z něho potencionálně nebezpečného jedince, který zřejmě není schopný udržet vztah, a pakliže dojde na nějaké vyhrocené situace, na nějaké střety ve vztahu, tak reaguje nebezpečným způsobem. Vypadá, to, že když partnerka jde do odporu, když neplní jeho přání, tak že na to reaguje tak, že v ní vidí překážku a že ji odstraňuje," soudí Ludmila Čírtková.
Stejně jako její kolega Štěpán Vymětal i ona potvrzuje, že alkohol může odbrzďovat a případně umocňovat agresi a vyblokovat všechny brzdy agresivního chování.
„Je situace, kterou nezvládá, která je jeho slabým místem, má nedostatky ve vztahových schopnostech, čili když se dostane s blízkým člověkem, konkrétně s partnerkou do konfliktu, notabene pod vlivem alkoholu, tak na to reaguje naprosto nepřiměřeně, to znamená, že ji vnímá jako překážku a na tu útočí. To je vzorec chování, který se týká specifické situace."
Pobyt ve vězení si pochvaloval
Patrik C. měl pověst vzorného vězně. „Podle jeho vychovatele to byl nejlépe pracující trestanec z celého kriminálu. Proto měl také i volný pohyb mimo kriminál,“ prozradil muž z Mírova s tím, že chodil opravovat budovu mimo areál věznice, kterou ministerstvo spravedlnosti před časem koupilo. „No a tam se asi s Petrou sčuchli,“ dodal. Hned po propuštění se k ní nastěhoval. A po 22 dnech ji zabil.
Podle lidí z Mírova, kteří se s Patrikem C. po propuštění potkali, se prý měl holedbat tím, že se do kriminálu brzo zase vrátí. „Říkal, že v lochu je fajn. Každý den jídlo, čisté prádlo, že se prý nikdy neměl tak dobře jako tam,“ řekl muž, který se s ním potkával.
Je to vrah ,!!! Jak mohl dostávat vycházky mimo věznici to mi hlava nebere.