Vrah propuštěný z Mírova znovu zabíjel?! Patrik měl partnerku ubodat stejně jako první oběť
Policie potvrdila, že obviněným ze středeční vraždy ženy v Mírově na Šumpersku je Patrik C., jenž si právě v tamní věznici odpykával trest za brutální zabití známé z roku 2014. Na svobodě se pohyboval pouhých 22 dní. Soud ho už poslal do vazby.
Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy od čtvrtečního rána. Tragédie se odehrála ve středu 26. listopadu večer v jednom z místních bytů. Obviněným je bývalý vězeň Patrik C. V Mírově si odpykal trest za brutální vraždu z roku 2014. Tehdy ubodal svou známou deseti kuchyňskými noži a zasadil jí 45 ran. Znovu zabíjel jen pár týdnů po návratu z vězení.
Policie nyní potvrdila, že jde o tutéž osobu. „K vraždě došlo po 22 dnech od propuštění muže z výkonu trestu za obdobný trestný čin vraždy spáchaný v roce 2014 v Frýdku-Místku,“ uvedl krajský náměstek ředitele Radovan Vojta. Pachatel se po útoku sám přihlásil na policejní lince. Hlídka následně našla v bytě ženu bez známek života.
Podle místních šlo o partnera oběti. Lidé z obce serveru iDnes popsali, že se spolu seznámili během pracovního nasazení vězňů ve vesnici. Po jeho propuštění se k ženě nastěhoval. Sousedé uvedli, že se jim Patrik C. s temnou minulostí dokonce sám svěřil.
Vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický uvedl, že na oběť zaútočil zezadu před desátou večer po předchozím pití alkoholu a hádce. Pak chvíli bezcílně bloumal ulicemi, než se sám policii přihlásil. Motivem měly být zhoršující se vztahy mezi partnery.
Lisický dodal, že způsob provedení nápadně připomíná vraždu z roku 2014. „Jen ran je nyní o něco méně,“ zmínil. Obviněnému hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
