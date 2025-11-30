Nehoda mikrobusu na Přerovsku! Několik zraněných
Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Vyplývá to z informací od hasičů z Olomouckého kraje a mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Mikiskové. Podle ní byla zranění lehčí. Silničáři předtím varovali před namrzáním vozovek v Olomouckém kraji.
Záchranáři ošetřili šest lidí, uvedla Mikisková. Zranění měli pohmožděniny hrudníku nebo hlavy, čtyři z nich záchranáři odvezli do olomoucké fakultní nemocnice, dva do nemocnice v Přerově na chirurgii k dalšímu vyšetření, dodala.
Nehoda se stala na silnici první třídy číslo 55, která spojuje Olomouc s Přerovem. „Na místo byl povolán náš autobus, ve kterém byl zajištěn tepelný komfort při čekání na náhradní autobus,“ uvedli hasiči na sociální síti X.
Před možným namrzáním vozovek dnes večer varovali správci silnic v Olomouckém i Zlínském kraji. Důvodem je mrholení a pokles teplot pod bod mrazu. Obezřetní by v Olomouckém kraji měli být řidiči hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zvýšenou opatrnost silničáři doporučili také kvůli souvislé mlze.
