Vražda ve Štýrském Hradci: Influencerku Stefanii (†31) uškrtil expřítel
Ve Štýrském Hradci došlo k ohavnému mordu. Krásnou rakouskou influencerku Stefanii údajně uškrtil její bývalý přítel Peter. Tělo měl převézt v kufru auta do Slovinska a tam ho zakopat v lese. Vozidlo poté zapálil. Tělo policisté našli v sobotu.
Stefanie Pieperová (†31), influencerka ze Štýrského Hradce s vášní pro kosmetiku, se ztratila 23. listopadu poté, co se vracela domů z vánočního večírku. Jakmile se nedostavila na domluvené focení a nedařilo se ji kontaktovat, rodina informovala policii.
Vyšetřovatelé zadrželi jejího bývalého partnera Petera M. (31). Živil se jako hráč pokeru a bezpečnostní pracovník. Našli ho u hořícího auta mezi rakouskými a slovinskými hranicemi, sdílel web Tuko.
Podezřelý začal po chvilce vyslýchání mluvit. Influencerku měl brutálně uškrtit u ní doma a pak ji převést v kufru auta do jeho rodného Slovinska. Tam tělo v lese zakopal do země a následně vozidlo zapálil, sdílel web The Sun. V křoví kriminalisté objevili i mobil oběti. Z posledních zpráv před smrtí přebíhá mráz po zádech.
„Na schodišti je úchyl,“ psala Stefanie kamarádce a dodala, že zahlédla temnou postavu. Od té doby, jako by se po ní slehla zem. Sousedi vypověděli, že v osudovou neděli slyšeli z jejího bytu hluk, uvedl deník Daily Mail.
Mezi Stefanií a Peterem údajně dlouhodobě panoval velmi nestabilní vztah, ve kterém se neustále scházeli a rozcházeli, tyto zvěsti kolují na sociálních sítích. Jestli tenká hranice mezi láskou a nenávistí mohla být motivem k vraždě zůstává záhadou. Peter je stále ve vazbě a policie případ vyšetřuje.
