Děsivý požár v Hongkongu: Peklo kvůli cigaretě?! Jeden muž přežil zázrakem v 16. patře

Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Autor: sgr, V. Andrejsková - 
28. listopadu 2025
13:10

Bilance tragédie v hongkongské čtvrti Tai Po dál dramaticky roste. Zahraniční média už mluví nejméně o 128 mrtvých, zatímco více než 250 lidí zůstává nezvěstných. Hasiči přesto hlásí jeden zcela výjimečný moment naděje – záchranu muže uvězněného v 16. patře jednoho z vyhořelých věžáků, jenž na sebe upozornil blikáním baterky. A sociální sítě šokovalo video dělníka, který před tragédií na lešení kouří!

Komplex 31patrových budov Wang Fuk Court byl postaven v roce 1983 a od roku 2024 procházel rekonstrukcí. Právě přestavba, kde hned několik zásadních kritérií nesplňovalo bezpečnostní regulace, byla příčinou zkázy obrovského rezidenčního areálu, v němž stále žilo téměř 5000 lidí.

Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta. Požár by ale jistě neměl tak tragické následky, kdyby se na staveništi dodržovaly předpisy.

Video  Děsivý požár v Hongkongu: Peklo kvůli cigaretě?!  - X
Video se připravuje ...

Šlendrián

Dělníci třeba vypnuli značnou část požárních alarmů a nijak nedbali ani na volnost únikových východů! „Lidé neměli šanci uniknout živí!“ zuřil další z místních. Však také hned policisté zatkli dva ředitele a technického konzultanta (52 až 68 let) firmy, která měla renovace na starosti.

„Místní se neustále ptali, co by se stalo, kdyby hořelo. Všichni se toho obávali,“ vypověděl manžel jedné z pohřešovaných.

Zahraniční média uvádí, že policie kromě odpovědných pracovníků společnosti zadržela také tři dělníky. Ti měli na stavbě ponechat vysoce hořlavé obaly. Protikorupční úřad nyní prověřuje, zda kolem rekonstrukce nedocházelo k dalším pochybením nebo úplatkům.

Zázrak z 16. patra

Příbuzným pohřešovaných svitla malá naděje. Záchranáři při nočním průzkumu zahlédli v jedné z budov blikání světla. Uvnitř byl uvězněný muž a v naprosté tmě signalizoval pomoc baterkou z rozbitých oken. Po složitém zásahu se ho podařilo dostat ven. Místní úřady jeho vyproštění označují za „malý zázrak“ uprostřed rozsáhlé katastrofy. Je totiž prvním a zatím jediným přeživším nalezeným mezi troskami den po požáru.

Akcelerátory hoření

Požár se podle svědků i hasičů rozrůstal naprosto nezvládnutelnou rychlostí, a to i proto, že veškerá lešení byla z bambusu, jak je v Číně běžné. Ten totiž skvěle a rychle hoří, stejně jako syntetická síťovina, jíž byly konstrukce potaženy, a polystyren, který dočasně suploval okna.

Z tamních věžáků zůstaly podle zahraničních reportérů v podstatě jen vyhořelé betonové kostry. Sedm z osmi věží kompletně vyhořelo, většina bytů je beze zbytků zničena. Jediný nezasažený věžák byl izolován od bambusových konstrukcí.

TRAGÉDIE V ČÍSLECH:

  • 7 z 8 budov komplexu bylo zasaženo
  • 1984 bytových jednotek
  • 4600 obyvatel • 83 lidí zahynulo
  • 70 dalších osob bylo zraněno
  • skoro 300 lidí se pohřešuje
  • 900 lidí bylo evakuováno
  • 200 mil. Kč darovaly firmy jako Bytedance či Xiaomi

Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta.

Témata:
ČínapožárXiaomicigaretaHongkongByteDance
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud