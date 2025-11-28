Děsivý požár v Hongkongu: Peklo kvůli cigaretě?! Jeden muž přežil zázrakem v 16. patře
Bilance tragédie v hongkongské čtvrti Tai Po dál dramaticky roste. Zahraniční média už mluví nejméně o 128 mrtvých, zatímco více než 250 lidí zůstává nezvěstných. Hasiči přesto hlásí jeden zcela výjimečný moment naděje – záchranu muže uvězněného v 16. patře jednoho z vyhořelých věžáků, jenž na sebe upozornil blikáním baterky. A sociální sítě šokovalo video dělníka, který před tragédií na lešení kouří!
Komplex 31patrových budov Wang Fuk Court byl postaven v roce 1983 a od roku 2024 procházel rekonstrukcí. Právě přestavba, kde hned několik zásadních kritérií nesplňovalo bezpečnostní regulace, byla příčinou zkázy obrovského rezidenčního areálu, v němž stále žilo téměř 5000 lidí.
Zatím se jako jediná zjevná příčina jeví jedním z dělníků odhozená cigareta. Požár by ale jistě neměl tak tragické následky, kdyby se na staveništi dodržovaly předpisy.
Šlendrián
Dělníci třeba vypnuli značnou část požárních alarmů a nijak nedbali ani na volnost únikových východů! „Lidé neměli šanci uniknout živí!“ zuřil další z místních. Však také hned policisté zatkli dva ředitele a technického konzultanta (52 až 68 let) firmy, která měla renovace na starosti.
„Místní se neustále ptali, co by se stalo, kdyby hořelo. Všichni se toho obávali,“ vypověděl manžel jedné z pohřešovaných.
Zahraniční média uvádí, že policie kromě odpovědných pracovníků společnosti zadržela také tři dělníky. Ti měli na stavbě ponechat vysoce hořlavé obaly. Protikorupční úřad nyní prověřuje, zda kolem rekonstrukce nedocházelo k dalším pochybením nebo úplatkům.
Zázrak z 16. patra
Příbuzným pohřešovaných svitla malá naděje. Záchranáři při nočním průzkumu zahlédli v jedné z budov blikání světla. Uvnitř byl uvězněný muž a v naprosté tmě signalizoval pomoc baterkou z rozbitých oken. Po složitém zásahu se ho podařilo dostat ven. Místní úřady jeho vyproštění označují za „malý zázrak“ uprostřed rozsáhlé katastrofy. Je totiž prvním a zatím jediným přeživším nalezeným mezi troskami den po požáru.
Akcelerátory hoření
Požár se podle svědků i hasičů rozrůstal naprosto nezvládnutelnou rychlostí, a to i proto, že veškerá lešení byla z bambusu, jak je v Číně běžné. Ten totiž skvěle a rychle hoří, stejně jako syntetická síťovina, jíž byly konstrukce potaženy, a polystyren, který dočasně suploval okna.
Z tamních věžáků zůstaly podle zahraničních reportérů v podstatě jen vyhořelé betonové kostry. Sedm z osmi věží kompletně vyhořelo, většina bytů je beze zbytků zničena. Jediný nezasažený věžák byl izolován od bambusových konstrukcí.
TRAGÉDIE V ČÍSLECH:
- 7 z 8 budov komplexu bylo zasaženo
- 1984 bytových jednotek
- 4600 obyvatel • 83 lidí zahynulo
- 70 dalších osob bylo zraněno
- skoro 300 lidí se pohřešuje
- 900 lidí bylo evakuováno
- 200 mil. Kč darovaly firmy jako Bytedance či Xiaomi
