Učitelé zoufají: České školy zaplavila nová hláška! V zahraničí ji už zakazují
V záplavě slangu současných dětí si ve školách po celém světě našla místo i nová hláška. Rodiče i učitelé teď denně slýchají frázi „six seven“. Ve školách ji děti používají tak často, že některé zahraniční školy dokonce sáhly po zákazu. Jak ostatně dokládají i čeští učitelé, populární je i u nás. A co vlastně fráze znamená?
Nová hláška vznikla z virální písně Doot Doot rappera Skrilla. Burcování fráze ovšem už začíná rozrušovat učitele. „Ten fenomén jsme slyšeli snad desetkrát denně. A v angličtině to bylo ještě horší - báli jsme se vyslovit six nebo seven, protože třída okamžitě spustila six seven!“ uvedla pro server Aktuálně učitelka jazykové školy Adéla. Na některé školy je přitom fráze už příliš velké sousto. Jak informovala stanice NBC Los Angeles, v zahraničí už frázi dokonce zakazují! V Česku k podobnému kroku zatím nedošlo.
Překvapivě přitom samotná fráze six seven (z angličtiny číslovka 6 7) nic neznamená. Hláška dětem pomáhá cítit se součástí skupiny. Jak dodal server Wired, v kombinaci s gestem rukou ovšem může znamenat „nic moc“ či „třeba jo, třeba ne“. Výraz slovník Dictionary.com označil za slovo roku 2025.
