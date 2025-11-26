Němci „zbrojí“ na silvestra: Nelegální dělobuchy dováží z Česka
Pohraniční policie v bavorském Marktredwitzu zadržela dvojici mladých mužů, která do země z Česka přivážela značné množství nedovolené zábavní pyrotechniky. Informovala o tom regionální rozhlasová stanice Ramasuri.
Dvojice si na tržišti v Česku koupila přes 1600 dělobuchů, které obsahovaly takřka deset kilogramů výbušniny. Bavorská pohraniční policie s blížícím se koncem roku opět zaznamenává více pokusů pašovat do země dělobuchy z Česka.
Dostupnost zábavní pyrotechniky Německo celoročně reguluje. Během roku je k dostání jen pyrotechnika kategorie F1, ve které jsou bouchací kuličky, prskavky, fontánky nebo létající včeličky. Jediným omezením v zábavě je minimální věk 12 let. Prodej kategorie F2, což jsou běžné rachejtle a dělobuchy, je umožněn jen v posledních třech dnech roku. Nákup je navíc povolen výhradně dospělým, kteří ohňostroje mohou odpalovat pouze od večera 31. prosince do rána 1. ledna. Vyšší kategorie F3 a F4 určené především pro profesionály pak vždy vyžadují zvláštní povolení.
