Dramatické záběry z pronásledování u Budyně: Posádka BMW si za jízdy měnila místa
Riskantní honička u Litoměřic skončila zadržením nebezpečné trojice. Policisté pronásledovali BMW rychlostí až 140 km/h, posádka se během zběsilé jízdy pokoušela zmást hlídku výměnou míst, a celou akci si dokonce natáčela na mobil.
Dopravní policisté z Litoměřic si během běžné hlídkové služby všimli v Budyni nad Ohří černého BMW, které podle jejich místní znalosti opakovaně jezdilo v souvislosti s kriminálně závadovými osobami. Rozhodli se proto vůz zastavit. Jakmile zapnuli modročervené výstražné světlo, posádka reagovala prudkým zrychlením a začala ujíždět.
„Vozidlo nezastavilo a začala nebezpečná jízda, kdy rychlost dosahovala až 140 kilometrů za hodinu,“ uvedl mluvčí ústeckých policistů David Novák. BMW nakonec zastavilo a policisté okamžitě přešli k zákroku.
Ve voze seděli tři lidé – mladá žena za volantem a dvě osoby vzadu, mezi nimi muž vedený jako kriminálně závadová osoba. Právě on měl hned čtyři pravomocné zákazy řízení. Zásahová hlídka po vyhodnocení situace zjistila, že se posádka během útěku pokusila zmást policisty výměnou míst přímo za jízdy.
Rozhodující důkaz poskytl telefon jedné z dívek. Policisté v něm našli záznam, na němž posádka celou zběsilou jízdu natáčela. Video přesně ukázalo průběh pronásledování i to, kdo skutečně řídil. Trojice se nakonec pod tíhou důkazů přiznala.
„Podezřelý je vyšetřován pro maření výkonu úředního rozhodnutí,“ doplnil mluvčí. Policisté podle něj odvedli detailní práci při zajištění všech důkazů.
Ta holka vypadala jak na pervitinu s těmi pohyby.