Zdrogovaný recidivista ujížděl policistům: Hnal se stošedesátkou a chtěl zmizet v lese
Zdrogovaný a se zákazem řízení sedl za volant recidivista z Uherského Brodu. Skončil ale v hledáčku policejní hlídky, která se jej rozhodla zastavit. Řidič se ale nechtěl vzdát lacino, zběsile ujížděl a nakonec se snažil schovat v lese. Hrozí mu vysoká pokuta a až dva roky v base.
Policisté si recidivistova volkswagenu všimli ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Když se vůz pokoušeli zastavit, následoval pravý opak. „Zrychlil a před policisty začal ujíždět centrem směrem na obec Mirošov,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Nereagoval ani na další výzvy k zastavení. „Místy ujížděl rychlostí převyšující 160 km/h a riskantně předjížděl protijedoucí vozidla,“ uvedla mluvčí. Nakonec odbočil na lesní cestu. Na jejím konci zastavil a pokusil se zmizet v lese.
Daleko neutekl, policisté ho záhy dostihli. Řidič sice nenadýchal, test na drogy měl ale pozitivní. Lékařské vyšetření odmítl. „Přiznal se, že předchozí den užil drogu a že má zakázáno řízení motorových vozidel až do roku 2027,“ dodala mluvčí.
Osmkrát trestaný recidivista teď může skončit v base za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až na dva roky. „Kromě toho je podezřelý také z několika přestupků, za které mu ve správním řízení hrozí vysoká pokuta,“ doplnila mluvčí.
