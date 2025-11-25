Panika v libereckém autobusu: Ženu opařila v obličeji voda z topení
V městském autobusu v Liberci došlo k nečekanému incidentu, při kterém se uvolnilo sedadlo a cestující zasáhla do obličeje horká kapalina z topení. Policie prověřuje technickou závadu a dopravce mezitím kontroluje další vozy.
Na zastávce Melantrichova před libereckou teplárnou se během odpolední jízdy odehrálo nečekané drama. Žena seděla za prostředními dveřmi, když pod ní náhle povolilo sedadlo a z prasklého topného okruhu se vyvalila tekutina o teplotě až devadesát stupňů. Proud jí zasáhl obličej a v autobuse se okamžitě rozpoutala panika. Řidič vůz zastavil, lidé rychle vystupovali a zraněná zůstala ležet v prostoru mezi sedadly.
Svědci popsali, že na místo dorazily dvě posádky záchranné služby spolu s policií a zásah probíhal velmi rychle. Krátce poté se k autobusu připojili i hasiči, zajistili vůz a uvolnili prostor pro ošetření zraněné cestující.
Záchranná služba potvrdila, že žena byla při vědomí. „My jsme pacientku měli při vědomí. S posádkami na místě komunikovala. Utrpěla lehké až středně těžké poranění a následně byla transportovaná do liberecké nemocnice na traumatologickou ambulanci,“ popsal pro server TN.cz mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev. Po ošetření zůstala v péči zdravotníků.
Dopravní podnik řeší bezpečnost
Incident se týkal čtyři roky starého autobusu v pravidelném provozu a bez zaznamenaných závad. Dopravce po nehodě okamžitě spustil mimořádnou kontrolu upevnění všech sedaček napříč vozovým parkem. Mluvčí podniku Martina Poršová uvedla, že dopravce informoval i ostatní města a zároveň kontaktoval výrobce. Zraněná žena má být podle podniku odškodněna, jakmile bude známa přesná příčina nehody.
Technická závada?
Policie autobus zadržela v depu a zapečetila. Vyšetřovatelé plánují detailní prohlídku vozu, analýzu místa úniku kapaliny i vyhodnocení kamerových záznamů z kabiny. Zatím pracují s verzí technické závady.
