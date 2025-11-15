Požár domu v Liberci: Dvě děti a dospělý skončili v nemocnici, kočka vyvázla
Při požáru rodinného domu na okraji Liberce utrpěli v sobotu zranění jeden dospělý člověk a dvě děti. Všichni tři se nadýchali zplodin, dospělá osoba má navíc popáleniny. Škoda podle prvního odhadu hasičů přesáhne milion korun.
Požár domu nedaleko základní školy v Ostašově byl hasičům nahlášen ve 13:29. „Zasahovaly čtyři naše jednotky,“ řekla krajská mluvčí hasičů Petra Knížková.
Při příjezdu hasičů byli dva lidé venku. „Dle informací se uvnitř měla nacházet další osoba. Rychlým průzkumem jsme osobu našli a při vědomí předali do péče záchranné službě,“ uvedli hasiči.
Mluvčí záchranářů Michael Georgiev řekl, že obě děti i dospělou osobu převezli sanitkou k dalšímu ošetření do liberecké nemocnice. „Nikdo z nich nebyl v přímém ohrožení života,“ dodal.
K likvidaci ohně použili hasiči dva vodní proudy. „Lokalizace byla nahlášena ve 13:45. Likvidace události byla velitelem zásahu nahlášena o hodinu později. Z objektu jsme také zachránili kočičku, kterou jsme předali majiteli,“ dodali hasiči. Proč začalo hořet, zjišťuje vyšetřovatel.
