Čtyři jednotky mířily k rannímu požáru do bohumínské části Pudlov. Hořel tu byt ve třetím patře paneláku.
„V okně bytu zasaženém požárem se nacházel muž a zoufale volal o pomoc. Jednotky ihned nasadily seskokovou matraci, na kterou muž následně skočil,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Muži se po skoku nic nestalo. Pro jistotu ho sanitka odvezla do nemocnice na pozorování.
Zapálil tam něco?
Hasiči požár uhasili rychle, už za 20 minut. Škodu odhadují asi na 150 tisíc korun. Požár vyšetřují policisté i hasiči. Policistům se každopádně požár úplně nezdá. Byt prohledal psovod se psím specialistou na hledání akcelerantů hoření.
„Již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a veškeré okolnosti události prověřujeme,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.
