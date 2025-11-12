Do Olomoucké ulice v Opavě vyrazili hasiči po třetí hodině ráno. Následovali je i záchranáři a policisté. „Už při příjezdu první jednotky na místo byl vidět hustý černý kouř vycházející z oken bytu ve čtvrtém podlaží,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Hasiči a policisté začali dům okamžitě evakuovat. Pro 23 lidí byl přistavený evakuační autobus, kde se mohli ohřát. „Na likvidaci požáru, který zasáhl téměř celý byt, nasadili hasiči jeden vodní proud,“ podotkla Langerová.
Požár byl lokalizován během 45 minut. Hasiči zachránili z bytu také dva psy a čtyři kočky. Příčina vzniku požáru je nyní předmětem šetření. Předběžná škoda byla vyčíslena na zhruba milion korun.
VIDEO: Krajský soud v Brně poslal na 6,5 roku do vězení Jana S. (33), který v Boskovicích zapálil halu. (září 2025)
Krajský soud v Brně poslal na 6,5 roku do vězení Jana S. (33), který v Boskovicích zapálil halu. Policie ČR