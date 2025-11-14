Když hasiči dorazili na místo, neobydlený objekt už byl zcela v plamenech. Do hašení se pustili jen zvenčí. „Stav střechy a podlah neumožňoval přístup z vnitřní strany,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Požár neobydleného baráku ve Frýdlantu nad Ostravicí málem zadusil rodinu ve vedlejším domě. HZS MSK
Část hasičů se rychle vydala prohledat i vedlejší rodinný dům, kde bydlí čtyřčlenná rodina, rodiče a dva školáci. Jedovatý kouř dovnitř nasály pootevřené ventilačky a vnitřek domu se jím rychle plnil.
Byli při vědomí
Hasiči všechny včas dostali ven ve vyváděcích maskách. „Byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Po inhalačním podání kyslíku byli transportováni do frýdecko-místecké nemocnice,“ doplnil záchranář Lukáš Humpl.
Po čtyřech hodinách ohlásil velitel zásahu lokalizaci požáru. Příčina požáru, u kterého byl zpočátku vyhlášen druhý stupeň poplachu, se šetří.